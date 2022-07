Zomergasten 2022 met Humberto Tan

De camper staat weer in het water! Zolang als Janine Abbring de zomergasten verhoort, zolang staat het vakantieonderkomen in de plas.

Sinds 2017 dus. Janine Abbring wordt daarmee de tweede langstzittende presentator van het programma (zes seizoenen met 36 gasten). Peter van Ingen, die de allereerste Zomergasten ondervroeg is ‘klassementsleider’: 7 seizoenen (1988 – 1985) met 37 gasten.

Wie weet worden verrast met een ander decor. De gevolgen van de klimaatopwarming zijn immers op tal van andere manieren in beeld te brengen.

Vanavond is Humberto Tan te gast. Presentator, schrijver en fotograaf volgens de VPRO. Daar doet de omroep hem nog iets te kort mee. ‘Zakenman’ hoort nog op zijn huidige c.v. te prijken. Want Tan is werkelijk van alle markten thuis. Een kledinglijn (‘Humberto tailored’ voor de ‘jonge, veeleisende zakenman’), een brillencollectie en de ‘Humberto relax stoel’, te koop bij een firma die in 2018 door RamBam (BNN-Vara) op de korrel werd genomen wegens ouderenmisleiding.

Goeie actie van RamBam want daar werd de wereld een klein stukje beter van. De stoelenfirma zei van de kritiek te willen leren. Misschien wel op aanwijzing van Tan zelf. Hij kreeg van RamBam de kans om te reageren en zei” “Verleiden mag, misleiden niet. Soms is die lijn heel dun en daar moet je gewoon zuiver mee omgaan” (volgens deze bron).

Tan’s Zomergastenavond zal gaan over het belang van rechtvaardigheid, lezen we in bij de VPRO. Zelf draagt hij daar aan bij in zijn rol als voorzitter van de Commissie Mijnals. De KNVB stelde in 2020 deze commissie aan met als opdracht de voetbalbond en de overheid “gevraagd en ongevraagd de KNVB en Rijksoverheid adviseren” over racisme en discriminatie in het voetbalwereldje.

Als de KNVB een advies van de commissie in de wind slaat, slaat Humberto Tan terug. De commissie had de bond geadviseerd mee te doen aan een initiatief van de Britse voetbalbond om een lang weekend de sociale media te boycotten. Een actie tegen de hoeveelheid racistische bagger die op sociale media wordt gespuid.

Andere Britse sportbonden sloten zich daar bij aan, evenals het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité en Nederlandse Sport Federatie). de UEFA, FIFA en Formule 1. De KNVB vond het niet nodig zich daar bij aan te sluiten want “die (Britse) voorgeschiedenis kennen wij hier niet en dan komt een boycot uit het niets”. Humberto Tan wist meteen wat er met de KNVB aan de hand was:

Nou, dan heb je echt in een grot geleefd

Hij somde een aantal aardig aantal voetbal gerelateerde racistische incidenten op en bleek flink teleurgesteld in de houding van de KNVB:

Als je niet actief wil bestrijden, ben je onderdeel van het probleem

Waar dat probleem nog meer zit, liet Tan in zijn talkshow weten en veegde de vloer aan met Baudet, die uitspraken over aids deed en die “te overgieten met een racistisch, homofobisch sausje”. Humberto Tan heeft het fragment uit die uitzending op zijn eigen TikTok-site gezet. Zie hier.

TikTok komt ook aan de orde. “Ik heb plannen met een paar Tik-Tok-fragmenten”, zegt hij op de VPRO pagina. Krijgen we filmpjes van zijn TikTok-site voorgeschoteld?

Vanavond 20,20 uur bij de VPRO op NPO2. En als vanouds kunt u in de reactievelden hieronder al een voorschot nemen op onze Zomergastenrecensie (deze keer verzorgd door onze collega Karin van der Stoop).