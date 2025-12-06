Zaterdag Nacht C🌟medy

In een interview met Oprah Winfrey in 2006 vertelde David Chapelle dat hij stopte met werken door het verlies van zijn creativiteit…

Welke creativiteit als 1/3 van zijn shows uit homo- en transfobische ‘grappen’ bestond, én 19 jaar later nog steeds diezelfde shit !

Én, zo claimde hij, door een oncomfortabele werkomgeving.

Dus het was oncomfortabel voor hém…?

Mkay….

Irene Tu is liever skateboard cool lesbisch dan een monokleurige non binair.

Big They Energy

Regina Obedapo Iyashere aka Gina Yashere is lesbisch, heeft een witte vriendin én een traditionele moeder uit Nigeria…

Laughing To America

Andrea Jin en haar opa vragen zich af of het ongevoelig zou zijn om oma achter te laten op een parkeerplaats. Én ze is queer.

Grandma’s Girl