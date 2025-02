Israël-lobby tegen bezoek VN-Rapporteur Albanese

De Israël-lobby tracht het bezoek van Francesca Albanese aan de Tweede Kamer te cancellen.

Francesca Albanese is de Speciale VN-Rapporteur voor de mensenrechten in de door Israël bezette Palestijnse gebieden. Albanese is deze week in Nederland en verzorgt onder meer de Dries van Agt-lezing. Donderdag staat een ontmoeting met de commissie Buitenlandse Zaken op haar programma.

Het CIDI, NIW, De Telegraaf en de SGP spreken er schande van dat de Tweede Kamer Albanese wil ontvangen. SGP’er Diederik van Dijk wil dit verhinderen . Volgens hem is de komst van Albanse ‘een aanfluiting en de zoveelste klap in het gezicht van de Joodse gemeenschap’. De Telegraaf bestrijdt haar uitspraken over etnische zuivering en genocide. De krant schrijft over haar vermeende ‘ontoelaatbare vooringenomenheid tegen Israël en Joden in het algemeen’.

Intussen heeft de Tweede Kamer op dinsdag 11 februari om 17.00 uur op verzoek van de SGP, PVV en BBB een extra vergadering ingelast in een ultieme poging om de uitnodiging van Albanese te ‘heroverwegen’. Tot nu toe houdt een meerderheid van Kamer, inclusief de VVD, vast aan een ontmoeting met Albanese.