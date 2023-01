Fat Cat Day 2023

Dit jaar een dagje eerder: de dag dat de 14 meest invloedrijke CEO’s van Nederland gemiddeld net zo veel salaris/bonus/etc. hebben binnengeharkt als iemand met een minimumloon aan het einde van het jaar. Vakbond FNV roept sinds 2020 deze dag uit tot Fat Cat Day.

Vorig jaar was het dus op 7 januari. En dat terwijl door de stijging van het minimumloon dit jaar (van €10,65 per uur naar €11,75) de CEO’s in principe iets langer zouden moeten werken om een jaarloon te verdienen. Of zou die stijging het gat dan misschien toch niet dichten?

Dat het dit jaar toch een dag eerder is zal mede liggen aan de nieuwe CEO van Shell, die dit jaar bijna een miljoen meer krijgt dan de nummer 1 van vorig jaar (Philips). Wael Sawan voert met zijn beloning van €7.380.000 dan ook de lijst aan. Maar eerlijk is eerlijk: de nummer 2, Frans Muller van Ahold Delhaize, krijgt dit jaar zo’n half miljoen minder en komt uit op slechts €5.718.000. Daarmee kon Muller zijn Fat Cat Day overigens al in de vroege ochtend van 2 januari vieren.