Vandaag hebben de veertien meest invloedrijke CEO’s in Nederland gemiddeld al een minimumloon ‘verdiend’. De FNV roept deze dag daarom uit tot Fat Cat Day. De CEO’s van Philips (€6.418.000), Ahold Delhaize (€6.284.000) en Shell (€6.093.000) hadden het minimum jaarloon al op 2 januari binnen.

Het bruto minimum uurloon is 10,48 euro. “In de vitale sectoren werken ruim 1 miljoen op of net boven dit minimumloon. Een schril contrast met de miljoenen winsten die, ook in die sectoren, worden gemaakt in Nederland,” zegt Petra Bolster, bestuurslid FNV.

Het nieuwe kabinet wil het minimumloon verhogen met slechts 80 cent verspreid over de komende 4 jaar. FNV voert sinds 2019 actie voor minimaal 14 euro per uur. Waarom 14 euro? Omdat bij invoering van het minimumloon werd afgesproken dat het 60% moest zijn van het gemiddelde loon. Die norm is eind jaren ’70 losgelaten. Uitgaande van die norm, moet het minimumloon in 2022 uitkomen op 14 euro.

Om aandacht te vragen voor de scheve verhoudingen organiseert de FNV ook een online verkiezing van de ‘Grootste Coronaprofiteur’ van Nederland. De bazen van Ahold, Randstad en Post NL harkten dankzij corona en hun personeel enorme winsten en bonussen binnen. Stemmen kan hier.