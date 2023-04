Als iedereen zou consumeren zoals we dat in Nederland doen, zouden we per vandaag alle grondstoffen die de aarde in een jaar produceert al opgebruikt hebben. In het huidige tempo doen we dat namelijk in slechts 102 dagen. En vandaag is het dus onze ‘Dutch Overshoot Day’. Dat klinkt alarmerend en dat is het ook. ‘Als iedereen zou leven zoals de gemiddelde Nederlander, zouden we 3,6 Aarde’s nodig hebben’, berichtte Overshootday.org vorig jaar, eveneens op 12 april. Sterker nog, ‘de ecologische voetafdruk van Nederland is meer dan 7 keer zo groot als de Nederlandse biocapaciteit’, aldus het persbericht van dit jaar. We zijn immers een klein land met een grote voetafdruk.

De èchte Earth Overshoot Day, gebaseerd op de daadwerkelijke consumptie van de hele wereldbevolking, viel in 2006 nog op 9 oktober. Of op 21 augustus als je het aan Overshootday.org vraagt. De reken- of meetmethode kan intussen natuurlijk veranderd zijn. In ieder geval is de dag gestaag naar voren opgeschoven: vorig jaar viel de bewuste dag Earth Overshoot Day al op 28 juli. Earth Overshoot Day van 2023 wordt nog berekend en bekendgemaakt. Ik wacht vol spanning op de uitslag.

Om binnen de planeetgrenzen te blijven, is het nodig dat Earth Overshoot Day op 31 december valt of nog later dan op de laatste dag van een jaar. Gelukkig zijn er nog oplossingen om ervoor te zorgen dat we binnen de planeetgrenzen blijven. De website Overshootday.org toont hoopvolle pagina’s getiteld ‘solutions’ en ‘power of possibility’, daar is vast nog wat te halen. Op Sargasso kan je onder meer terecht voor de stukken uit de serie ‘Een ander kapitalisme’. Ideeën genoeg. Actie nog te weinig.