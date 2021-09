De koning en de Gouden Koets

We gaan niet de geschiedenis herschrijven met restauratie dus hij is gewoon eheheh gerestaureerd ehe ehe dat ie weer in z’n oude glorie hersteld is. En er wordt een discussie gevoerd en ik vind het mooie van luisteren dat je niks hoeft te zeggen.

Koning Willem Alexander op het achtuurjournaal op prinsjesdag. De ehehe’s heb ik er niet bij verzonnen en ik vind ze in dit geval wel van gevoeligheid getuigen. Er wordt weleens gezegd dat de koning te ver van de bevolking af staat. En natuurlijk is dat zo, hij is tenslotte koning! Maar dat wil niet zeggen dat hij sentimenten onder de bevolking niet waarneemt. Uit zijn weifelende spreken blijkt ook dat hij hier zelf geen uitgesproken mening over heeft.

De ehehe’s verraden de precaire zaak, potentieel glad ijs – het zijpaneeltje van de Gouden Koets waar discussie over is. Het zou sporen bevatten van het slavernijverleden en als je ernaar kijkt dan denk je die gelijk te zien. Maar historici weten dat het anders zit. Zij verklaren namelijk dat het paneel aan de zijkant van de koets niets van doen heeft met slavernij, maar alles met de verering van de Nederlandse Maagd, die het Nederlandse gemenebest representeert. Er zou ook niemand in kettingen of in gevangenschap zijn afgebeeld en er staat ook een Indische vorst op.

Dat kan wel zijn natuurlijk, maar waarom zijn er geen knielende witte mensen te zien? En die Nederlandse Maagd, had die eigenlijk slaven? Kortom, je ziet de polarisatie alweer voor je. Mensen tegenover elkaar met vierkante meningen en daar staat dan onze koning tussenin met z’n ehehe’s.

En de kwestie is minder onbelangrijk dan je denkt. Want die koets staat bijna het hele jaar rond gewoon op stal, maar op die ene dag representeert ze niet de vroegere maar de hedendaagse macht. De blik van de natie is dan gericht op de koning en in dat blikveld bevindt zich dan ook dit paneeltje. En ik ben dus wel benieuwd hoe de koning dit gaat oplossen. Hij staat daar in ieder geval goed opgesteld tussen de twee partijen om te doen wat hedendaagse koningen wel zeggen te willen doen: verbinden.

Het is nog even wachten hoe hij dat gaat doen, maar het kan blijk geven van modern koningschap. Dat hij het paneeltje laat aanpassen door een hedendaagse ontwerper, die dan één van de maagden vervangt door een Beyonce-achtige verschijning. En voor haar knielt een blanke man, die we op de rug kijken. Hij heeft donkerbruin achterover gekamd haar. Op de eerstvolgende prinsjesdag merkt de verslaggever van dienst op dat die blanke man eigenlijk wel heel veel van Baudet wegheeft. Tot grote hilariteit van de natie. Waarop Baudet, aanvankelijk geïrriteerd, toch wel mild reageert, omdat hij wel begrijpt dat men juist hem op de koets wil afbeelden. Een koninklijke reactie blijft uit, maar binnen de hofhouding houdt men het erop dat lachen ook verbindt.