Burgemeester van Praag mogelijk mikpunt Russisch moordcomplot

Een Russische spion zou drie weken geleden per vliegtuig met een koffer ricine zijn aangekomen, en door de Russische diplomatieke dienst naar de ambassade zijn vervoerd, aldus de Tjechische krant Respekt, die zich baseert op bronnen binnen de veiligheidsdiensten. Het dodelijke gif zou bestemd zijn om de Russische burgemeester Zdeněk Hřib om het leven te brengen. Die ligt op ramkoers met Moskou. Eerder had 'ie bedisseld dat het plein waar de Russische ambassade aan ligt werd omgedoopt tot het Boris Nemtsov-plein, vernoemd naar Ruslands populairste oppositiepoliticus, die in 2015 om het leven werd gebracht. Onlangs heeft Hřib een standbeeld van een Russische oorlogsheld uit WOII laten verwijderen. Dat zo'n provocatie ze in Rusland niet koud laat, blijkt wel uit het feit dat een commissie van het Russische ministerie van Defensie heeft voorgesteld metrostation 'Praag' in Moskou te hernoemen in 'Maarschalk Konev'. Of Zdeněk Hřib de Russische veiligheidsdienst daadwerkelijk zo'n doorn in het oog is dat ze hem om het leven zouden brengen, kun je je afvragen.

Och ja, verrek. Dat denken inderdaad een heleboel historici. En dat hebben ze er ook verdomde hard in proberen te stampen, tijdens de studies geschiedenis in Nijmegen, vroeger. Geen idee of ze dat nog steeds doen, maar ik heb het altijd dom geleuter gevonden, toen ik er nog studeerde. Het is trouwens nog steeds geleuter. Dat soort quatsch haalt het vakgebied volledig onterecht naar beneden, en dat hoef je zelf niet te doen, want er zijn al genoeg sukkels die geen reet van het vakgebied afweten (of van wetenschap in het algemeen) en toch reeds deze mening zijn toegedaan. AlLeEN bETa-WEtEnSchAp iS eCHtE WEtEnsCHaP!!1!, weet u wel? En ja, dingen gebeuren nooit twee keer op precies dezelfde manier. Maar dat betekent niet dat ze niet op elkaar lijken, en dat er geen mensen rondlopen die niet verschrikkelijk veel weten van een bepaald type gebeurtenis. Er zijn ook landen waar de historici niet van de buis te slaan zijn, om zaken te duiden als expert. Maar niet in Nederland hoor. Then again, hier komen sowieso geen deskundigen aan het woord, alleen Maurice de Hond en Jort Kelder. Ahum, eh, /rant. Interessante suggestie uit Groningen, wou ik maar zeggen.