Bestuur PvdD stapt op, Ouwehand weer voorgedragen

Het werd de afgelopen week al duidelijk dat het bestuur van de Partij voor de Dieren vrij geïsoleerd stond in de ruzie met Esther Ouwehand. Maar toch nog onverwacht vroeg gooit het de handdoek in de ring en stapt op.

Dat doet het bestuur niet zonder even fijntjes te melden dat het Ouwehand nog steeds niet geschikt vindt als lijsttrekker, en nu noemt het dat “meerdere factoren” daarin een rol spelen, dus niet alleen de “integriteitsschendingen”. Uiteraard zwijgt het bestuur daar verder wederom in alle toonaarden over.

Feit blijft dat r met deze actie de partij enorm veel schade is toegebracht. Een deel van de kiezers zal wat Ouwehand betreft denken dat er waar rook is ook vuur is, een ander deel zal zich afwenden wegens de richtingenstrijd die aan de oppervlakte kwam. Gaan we er nog achter komen waar dit allemaal nou precies over ging?