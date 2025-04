18 Rembrandts nu te zien in H’ART Museum Amsterdam 

NIEUWS - Woensdag 9 april opent in H’ART Museum (het voormalige Museum Hermitage) aan de Amstel de tentoonstelling ‘Van Rembrandt tot Vermeer’. In het kader van de 750ste verjaardag van Amsterdam hebben de Amerikaanse kunstverzamelaars Thomas & Daphne Kaplan 75 werken, inclusief hun hele Rembrandt collectie (The Leiden Collection) tijdelijk naar Amsterdam gestuurd. De stad waar Rembrandt na zijn vertrek uit Leiden in 1630 ging wonen en werken.

Amsterdam en de Amsterdammers in de 17de eeuw

Van Rembrandt tot Vermeer richt zich op het dagelijks leven en de bewoners van het 17de-eeuwse Amsterdam en omstreken. De tentoonstelling is thematisch opgebouwd. Naast de vele portretten van welgestelde burgers en karakterstudies van figuren uit verschillende sociale klassen, is er ook een reeks fantastische zelfportretten van kunstenaars. Er zijn levendige alledaagse voorstellingen te zien rondom eten en markten, kaartspelende mannen, lezende jongeren en vrouwen die brieven schrijven of muziek maken. Het 17de-eeuwse religieuze familieleven komt tot leven in diverse schilderijen die oorspronkelijk bij de mensen thuis hingen.

De tentoonstelling heet ‘Van Rembrandt tot Vermeer’ omdat je als bezoeker in de eerste zalen kennis maakt met werken van Rembrandt, enkelen van zijn leerlingen en tijdgenoten. Op de tweede verdieping in de laatste zaal hangt de enige Vermeer die nog in particulier bezit is.

Van Rembrandt tot Vermeer in H’ART Museum van 9 april tot en met 24 augustus 2025.

Gebruik van de foto’s met dank aan en met toestemming van H’ART Museum, The Leiden Collection en fotograaf Aad Hoogendoorn.

Namens Sargasso was kunstredacteur Wilma Lankhorst aanwezig bij de voorbezichtiging.

Komende zondag lees je in de serie Kunst op Zondag meer over deze tentoonstelling.