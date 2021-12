Weten de cultuur en horeca dat ze snel weer open kunnen?

COLUMN - Na anderhalf jaar persconferenties, coronadebatten, discussieprogramma’s, opiniestukken en andere meningen, is de scherpte wel een beetje weg. En daarom lijkt iedereen over de eenvoudige oplossingen heen te kijken. Een week geleden moesten horeca en cultuur weer grotendeels dicht. Terwijl het niet zo moeilijk is ze ook snel en veilig weer open te laten gaan.

Velen denken nu dat die drie weken niet genoeg zijn en zes weken worden. En dan drie maanden. En voor je het weet is het weer voorjaar voor we weer naar een concertje, een debat, een theatervoorstelling of het restaurant kunnen. Maar met eenvoudige middelen die voor handen zijn kunnen we dat voorkomen.

Vorige week meldde de Volkskrant dat er in Denemarken dagelijks 300.000 testen worden afgenomen. Bij ons neemt de GGD er dagelijks rond de 100.000 af. Als we in staat zijn in verhouding evenveel testen te doen, dan moet dat kunnen worden opgevoerd naar dagelijks een kleine miljoen. Maar ook met de helft komen we al een heel eind. En als we dat op korte termijn naar een schamele 200.000 dagelijkse testen kunnen opvoeren (20% van Denemarken) dan kan er ook weer wat open.

Hoe dan?

Gewoon alle bezoekers testen dus.

Wederom testen voor toegang, maar niet op zo’n manier dat je ook na vaccinatie al naar binnen mag. Want we weten al even dat ook gevaccineerden het virus doorgeven. Wel kun je een verschil maken in de geldigheidsduur van een negatieve test, om mensen toch te stimuleren zich te laten vaccineren. Laten we veilig beginnen. Iedereen die niet gevaccineerd is mag na een negatieve test 1 dag met een groen vinkje naar binnen. Gevaccineerden 3 dagen. Dat helpt ook het testen een beetje te spreiden.

Praktische zaken

Daar moet natuurlijk wel iets voor gebeuren. Want voor het opschroeven van die testcapaciteit is met name personeel nodig. En dat lijkt bij de GGD nu juist een probleem te zijn. Maar we kunnen het natuurlijk ook weer door commerciële aanbieders laten doen. Als er voor wordt betaald dan moet die capaciteit snel omhoog kunnen. In Denemarken lukt het ze ook! Verder moet de corona-app een update krijgen om ook een code te genereren voor gelegenheden waar je alleen na een negatieve test naar binnen komt.

Hoe ziet dat er dan uit?

Stel, met de eerste extra 100.000 testen maken we het openen van de cultuur mogelijk. Theater, muziek, debat. Dat laatste is ook best relevant met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht. En met de volgende 100.000 extra testen mogen de restaurants weer open. Zij hebben dan dagelijks 200.000 potentiële klanten. Dat lijkt me voor die ondernemers enig soelaas bieden. En ook voor de bezoekers, die niet nog een winter binnen willen zitten. Hoe sneller we de testcapaciteit vergroten, hoe meer er veilig (!) open kan.

Als alle cultuurmakers en de horeca zich zouden verenigen om dat in Den Haag te bepleiten, dan kan dat georganiseerd worden. En van de horeca moet dan verwacht worden dat ze wel iedereen controleert.

Dan kunnen we ook even de ingewikkelde politieke discussie waar Den Haag zich in heeft vastgedraaid, over 2G en een vaccinatieplicht, laten rusten. Met het oog op de polarisatie die dat teweeg brengt en de vele grondrechten die daarbij in het geding zijn, is het niet zo’n slecht idee daar de tijd voor te nemen.

Dan voeren we nu eerst iets in dat werkt en dat ons publieke leven de winter door helpt.