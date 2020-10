Wereldtemperatuur | Update september 2020

DATA - Het is een jaar met veel extremen. Zelfs binnen 1 land. In de VS branden aan de westkust nog de bossen terwijl in het midden extreme kou inzet en de sneeuw vroeg valt plus dat in het zuiden nog even een orkaan aan land ging.

Maar al die uitschieters doen niets af aan de onderliggende trend. 2020 is hard op weg om minimaal het op een na warmste jaar sinds start metingen te worden. Afhankelijk van de eindsprint zit de eerste plaats er ook nog in.

Maar goed, onze maandelijkse update ziet er dus weinig verrassend zo uit:





Voor Nederland gaat 2020 ook minimaal een top5 jaar zijn. Momenteel (tot en met 29 oktober) staat 2020 nog stevig op de tweede plaats.

Door die andere crisis verder weinig nieuws kunnen vergaren.

Deze maand was er wel nog een keer een warmste dag, 21 oktober dit keer. Tiende keer dit jaar, terwijl er nog geen een keer een koudste dag (laagste maximum temperatuur) gemeten is. Laatste keer dat dit gebeurde was op 6 oktober vorig jaar….

Zijn er toch nog klimaatontkenners die in aanmerking komen voor de Gouden Hockeystick? Stuur uw nominaties in vòòr 14 november.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v4, Hadcrut4 (4.6), NOAA/NCEI (NOAAGlobalTemp v5), Copernicus ERA5 en JMA.

We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar), 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend. De metingen zijn boven het zee en aardoppervlak (leefniveau).