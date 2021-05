Wereldtemperatuur | Update maart 2021

DATA - Wacht, wat? Heeft Steeph nou na tien jaar trouw maandelijks een update geven de maand februari overgeslagen? Ja, sorry, blame it on Brexit.

Kennelijk is er plots een in- of uitvoer beperking op bytes of zo. Maar de maandelijkse update van de Britse klimaatdataset (Hadcrut) voor februari kwam maar niet door. En toen plots die van februari en maart tegelijk. Beetje suf om dan twee aparte posts te maken toch.

Dus hier de update voor maart:





Overigens zouden we nu al de update voor april moeten hebben. Maar geen idee wanneer de Britten daarmee doorkomen. Het kan overigens ook samenhangen met de komende overschakeling van de Britten op de vijfde versie van Hadcrut.

Weinig nieuws te melden van mijn kant nog steeds door drukte elders. Behalve misschien de boodschap dat iedere illusie dat het virus een wezenlijke deuk zou slaan in de CO2 productie bij het oud vuil kan inmiddels. Maar goed, een heel klein beetje optimistisch nieuws daartegenover is dat het voorheen heel fossiele IAE zich nu heel nadrukkelijk uitspreekt over de noodzakelijke transitie naar duurzame energievoorziening. Dat is winst, zeg maar.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v4, Hadcrut4 (4.6), NOAA/NCEI (NOAAGlobalTemp v5), Copernicus ERA5 en JMA.

We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar), 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend. De metingen zijn boven het zee en aardoppervlak (leefniveau).