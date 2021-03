Wereldtemperatuur | Update januari 2021

DATA - Nu de Britten uit de EU zijn, hebben ze het kennelijk zwaar. De update van hun klimaatdataset voor de maand januari kwam nu pas door. Terwijl alle andere datasets inmiddels ook al februari hebben.

Afijn, dus nu een enorm vertraagde update voor u van de maand januari 2021. Verder geen bijzonderheden. Het stijgt gewoon door. Hoewel de ontkenners het dipje vast gebruiken om de komende ijstijd aan te kondigen.





Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v4, Hadcrut4 (4.6), NOAA/NCEI (NOAAGlobalTemp v5), Copernicus ERA5 en JMA.

We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar), 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend. De metingen zijn boven het zee en aardoppervlak (leefniveau).