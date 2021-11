We moeten het vaccineren op de spits drijven

COLUMN - Er zijn vaccins die in de meeste gevallen ziekenhuisopnames voorkomen. En er zijn mensen die geen vaccin willen. Die vrijheid hebben ze en moet er blijven. Maar de consequenties van die keuze liggen nu nog niet bij degene die die keuze maakt. Dat moet veranderen.

De individuele keuze om geen vaccin te nemen heeft op dit moment collectieve consequenties. In de eerste plaats omdat ongevaccineerden het virus makkelijker doorgeven en de maatschappelijke omloop dus in stand houden, of vergroten. Maar vooral omdat die keuze leidt tot overbelasting van de zorg. Ongevaccineerden komen in relatief veel grotere getale in het ziekenhuis te liggen op het moment dat ze toch corona krijgen.

Consequenties voor het individu

Je kunt die individuele keuze beantwoorden met een collectieve represaille, in de vorm van gedwongen vaccinatie, of maatschappelijke uitsluiting met de coronapas (waarvoor alternatieven te verzinnen zijn). Je kunt ook afdwingen dat de consequenties van die individuele keuze niet op een collectieve voorziening als de zorg, maar op het individu zelf wordt afgewenteld.

Stel mensen daarom voor de keuze. Laat je vaccineren en dan heb je ook recht op zorg als je met corona in het ziekenhuis belandt. Of laat je niet vaccineren, maar dan teken je voor het afzien van verdere zorg, ook als je eigenlijk toch aan de beademing moet. Het vaccin is een eerste preventieve behandeling tegen het virus. En waarom zou je in aanmerking komen voor alle gradaties van zorg daarna, als je die eerste behandeling weigert?

Voordelen voor zowel voor als tegenstanders

Het zal mensen ertoe bewegen alsnog een vaccin te halen en dat is goed. En het zal voor de principiële weigeraars een erkenning van staatswege voor hun keuze betekenen en ook dat is goed.

Om dit te organiseren moet iedereen bereikt worden, want je moet wel een actieve keuze maken. De huisartsen kunnen iedereen oproepen die nog geen vaccin heeft gekregen. Zij hebben een vertrouwensband met hun patiënten en kunnen hen voorlichten over de risico’s van wel en niet vaccineren, voordat de keuze wordt gemaakt.

Op deze manier kan de zelfbeschikking over het eigen lichaam in stand blijven en wordt de zorg ontlast. Al voorkomt het helaas niet het komende door politieke nalatigheid ontstane zorginfarct.

En schrijnende situaties

Wel zal er dan een moment komen dat er mensen met hun geliefde vaccin weigerende vader, echtgenote, of broer, voor de deur van het ziekenhuis staan en horen dat er geen bed voor de patiënt beschikbaar is. Want die bedden worden ingenomen door hart- en kankerpatiënten en gebruikt voor al die andere uitgestelde zorg. Terug naar huis dus, waar de patiënt, zonder professionele zorg en beademingsapparatuur, misschien wel zijn laatste dagen doorbrengt. Schrijnende situaties.

De individuele keuze drijft op dit moment een collectieve voorziening naar de afgrond. Het is rechtvaardiger als mensen zelf met de consequenties van hun eigen keuzes moeten leven. Ondanks dat het ook verdrietig is als ze eraan sterven.