Wat wordt vandaag geschiedenis?

COLUMN - U kent ze misschien wel: lijstjes met wat er zoal op een bepaalde dag geschieden is. Handig om te raadplegen als u zelf niets kunt verzinnen wat we vandaag eens zouden kunnen vieren.

Bijvoorbeeld dat op 26 maart 1953 bekend werd gemaakt dat er een vaccin tegen polio was ontwikkeld. De uitvinder van het vaccin, Jonas Edward Salk, vroeg geen patent aan maar gaf het, zoals hij zelf zei, aan het volk. Aldus de bron van dit soort van anekdotische weetjes, de Wikipedia.

Dus vieren we vandaag het immense belang van vaccinaties? Of het idee dat verlossende medische uitvindingen patentloos ter wereld horen te komen? Dat scheelt toch enorm in de zorgkosten?

De kerncentrale Dodewaard werd 26 maart 1969 in gebruik genomen. Om acht jaar later, ook weer op 26 maart, uit bedrijf genomen te worden. Zonde van het geld dat er mee gemoeid was en is. Er kan eindelijk met de sloopt begonnen worden, zal dat zeker nog tien jaar duren, vooraleer we er een groene weide voor terug krijgen.

Dus vieren we vandaag de zinloosheid van kerncentralediscussie (twee of vier)? Kerncentrales mogen kwalitatief beter en veiliger geworden zijn, ze zijn onbetaalbaar duur. Daar hebben we het formerend viertal nog niet over gehoord. Ze hebben De Groene niet gelezen: ‘De tragiek is dat de politieke wil is gegroeid, maar de businesscase is verslechterd’.

Dankzij de 26 maart-lijstjes weten we dat nu. Voorspellen wat er vandaag aan die lijstjes kan worden toegevoegd is wat lastiger.

In ieder geval hopt vandaag een van de Tweede Kamerleden de geschiedenis in te gaan als de man die het voor elkaar heeft gekregen dat het Nederlandse asielbeleid definitief volgens het veemarktmodel zal verlopen. Vanmiddag komt in de Tweede Kamer in stemming de motie Eerdmans:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nieuwe EU-migratiepact voorziet in een zogeheten verplichtend solidariteitsmechanisme, waarbij lidstaten kan worden opgedragen om asielzoekers uit andere lidstaten over te nemen;

constaterende dat de mogelijkheid bestaat voor lidstaten om deze verplichting af te kopen voor een bedrag van € 20.000 per asielzoeker;

constaterende dat dit bedrag aanzienlijk lager is dan de kosten die gepaard gaan met het opvangen van een asielzoeker in Nederland;

overwegende dat het wenselijk is om de asielinstroom waar mogelijk te beperken;

verzoekt de regering te kiezen voor afkopen in plaats van opvangen indien wordt overgegaan tot het herverdelen van asielzoekers over lidstaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Het Kamerlid had ergens gelezen dat de gemiddelde kosten voor de opvang van een individuele asielzoeker op jaarbasis € 27.959,- bedragen en zag op zijn bierviltje dat zijn motie toch een leuke slok op een borrel uitmaakt. Hij rekent op groot draagvlak voor zijn idee, want al zou de burger niet calculerend zijn, de politiek is dat wel.

Inhoudelijkheid, humaniteit, rechtstatelijke afspraken, het kan hem allemaal gestolen worden. Als er maar geld het laatje komt voor die kerncentrales.

Heeft u verder nog een idee wat voor gedenkwaardigs op de 25 maart-lijstjes zal worden bijgeschreven?