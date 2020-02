Wat te doen als COVID-19 een pandemie wordt?

Bij zoiets als een wereldwijde virusuitbraak is het moeilijk om het juiste moment te kiezen om hardop te zeggen dat er een crisis aanstaande is. Doe je het te vroeg, heb je mogelijk veel paniek veroorzaakt en misschien zelfs de economie voor niets op zijn gat gekregen. Doe je het te laat, heb je onvoldoende tijd om de samenleving voor te bereiden om goed met de crisis om te gaan, mogelijk met veel onnodige doden en ook weer onnodige economische schade tot gevolg.

Maar nu blijkt dat COVID-19 toch over de Chinese muur heen gesprongen is en in heel veel landen voet aan de grond krijgt, waaronder gisteren 4 nieuwe Europese landen, is het moment toch daar om met de voorbereidingen te starten. En ik vind het een beetje jammer dat het aan de kant van de regering en Brussel nog zo stil blijft. Alleen het obligate “er is een verhoogd risico en we houden het in de gaten en we praten gezellig extra veel met elkaar”.



Nu zou ik kunnen roepen: Het is bijna te laat!!! Sla NU voor een jaar voedsel en medicijnen in, bouw een bunker en sluit je familie op want straks is half Nederland een zombie en de rest dood!!!! Paniek!!!

Maar dat is niet mijn punt.

Mijn punt is dat we in een land wonen waar alles strak georganiseerd is en alle processen en logistieke ketens geoptimaliseerd zijn. We kunnen wel tegen een stootje. Een normale griepepidemie vangen we ieder jaar gewoon op. Maar dat komt ook omdat het voorspelbaar is.

Wat er nu kan gaan gebeuren hebben we waarschijnlijk niet eerder meegemaakt in deze moderne tijd, op deze schaal.

Laat me uitleggen hoe dat er uit kan zien. Hierbij gaan we even uit van de nog steeds beperkte informatie over het virus. (Neem even een r0 van 4, een CFR van 3%, een incubatietijd tot maximaal 3 weken, voor de milde gevallen 2 weken ziekbed en daarna nog 2 weken vrijwillige quarantaine en voor 30% van de getroffen gevallen drie tot vier weken ziekbed met intensieve verpleging. En als u niet snapt waar dit over ging, vergeet het gewoon weer. Samenvatting: veel mensen stevig ziek in korte tijd met aanzienlijk aantal doden).

Dat zal her en der de nodige gevolgen hebben, zoals we ook al hebben kunnen zien in China. Sowieso zal de hele zorgketen zwaar op de proef gesteld worden gedurende lange tijd (denk aan een periode van 3 tot 6 maanden). Daar zijn wel de nodige draaiboeken voor. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat de capaciteit ontoereikend is en dat mensen thuis verzorgd moeten worden. Dan zijn dus niet alleen de mensen zelf “uit de roulatie” maar ook de familie (als dat niet gelijk al het geval zou zijn vanwege vrijwillige quarantaine).

Door de snelle verspreiding zal het virus in clusters opkomen. Een heel bedrijf kan in korte tijd besmet raken. Wanneer dan een groot deel van de mensen thuis blijft, stopt op een zeker moment het bedrijf, of organisatie, met functioneren. Of het gaat “tijdig” dicht om verdere verspreiding te voorkomen. Maar stel dat je ingehuurd bent door zo’n organisatie. Als het dicht gaat, kan je geen uren maken. Geen uren is geen factuur. Geen factuur is geen geld. Voor ZZP-ers lastig. Maar ook voor de cashflow van grote detacheringsorganisaties en adviesbureau’s gaat dit snel problemen opleveren. Hoe gaan ze dit opvangen? Hoe lang houden ze dit vol?

Maar ook op andere manieren kunnen dingen verstoord raken. Stel dat er in de just-in-time keten van groothandel en supermarkten ineens een stevig deel van de transporteurs uitvalt. Moderne winkels zijn in twee dagen helemaal leeg zonder leveringen.

Of wat te denken van de farmaceutische keten. Ook allemaal met minimale voorraad om maximale winst te behalen. Maar als het transport uit de VS stilvalt omdat de luchthaven geen capaciteit meer heeft om de vrachtstroom netjes langs de douane te krijgen, is het ook daar snel op.

Of nog een laatste voorbeeld, de meldkamers van de hulpdiensten raken onderbemand door plotselinge snelle toename van aantal uitvallers met COVID-19. Kunnen hulpverzoeken nog wel op tijd afgehandeld worden en komen ambulances dan nog wel op tijd.

Etcetera etcetera. Nu schets ik wel een worst case scenario. Mogelijk dat het geleidelijker gaat en nog wel op te vangen is.

Maar… als dit worst case scenario wel uitkomt en er zijn geen voorbereidingen getroffen, dan is het negatieve effect veel groter dan noodzakelijk.

Met een beetje sturing kunnen die voorbereidingen nu al starten. Bedrijven en organisaties kunnen hun kritische processen in kaart brengen en kijken welke mensen daarin essentieel zijn. Om dan vervolgens slimme dingen te verzinnen hoe eventuele verstoringen op te vangen (zoals andere mensen korte bijscholing te geven zodat ze bepaalde taken over kunnen nemen die kritisch zijn).

Maar we kunnen nu ook bijvoorbeeld beginnen om mensen die absoluut noodzakelijk bepaalde medicijnen nodig hebben voor langere tijd te voorzien van voldoende voorraad. Daar moet tijdelijk een uitzondering op de regels gemaakt kunnen worden.

Maar ook mensen aanzetten om, niet in paniek maar weloverwogen, een kleine extra voorraad houdbaar eten in huis te halen (plus wat bier en toiletpapier). Zodat ze zowel in geval van ziekte en vrijwillige quarantaine ze even voorzien zijn, als mede bij een korte verstoring in de aanlevering van de supermarkten niet gelijk het nabij gelegen dorp hoeven te plunderen.

En verder zou het fijn zijn als er tijdig duidelijk aangegeven wordt dat bepaalde evenementen of gewoon het reguliere sporten afgelast worden om al te snelle verspreiding tegen te gaan.

En dat mensen actief uitgelegd wordt wat ze kunnen doen om de kans op snelle verspreiding zelf wat te verminderen (zoals geen handen meer geven, handen regelmatig wassen, gezicht niet aanraken, niezen in je elleboog, knokkels ipv vingertoppen gebruiken bij indrukken knoppen, huisarts bellen bij verschijnselen ipv ziek in de wachtkamer te gaan zitten en iedereen aan te steken, etc…).

Kortom, laten we nu vast starten met de noodzakelijke voorbereidingen en actief informeren zodat we straks niet als zombie’s de boel in de soep hoeven te laten lopen. Bleek het niet nodig, dan geven we een groot feest van de extra voorraden (vooral dat bier) en halen we opgelucht adem. Was het wel terecht, hebben we onszelf waarschijnlijk een hoop extra ellende bespaard.

En als we die voorbereidingen zien als een gezamenlijk doel tegen een gemeenschappelijke vijand, kan dat zelfs nog wat meer binding in de maatschappij opleveren. In tegenstelling tot een mogelijke iedereen voor zich situatie als de boel onvoorbereid toch in elkaar blijkt te storten en het bier opraakt.

Oh, en het is niet alsof hier niet elders al lang en breed over nagedacht is, meer dan de helft van wat hierboven staat heb ik niet zelf bedacht. Laten we die kennis gebruiken.