Wat Hugo de Jonge niet snapt

ANALYSE - Het is misschien wel de klassiekste van alle fouten die de voorzitter van een vergadering kan maken: overleggen over de onderwerpen waar iedereen van heeft gehoord en waar iedereen iets van denkt te weten. In plaats van vergaderen over de belangrijkste onderwerpen.

Anders gezegd: bij vergaderingen moet het belangrijke nogal eens wijken voor het bekende. Als u het na wil lezen kunt u terecht in het korte artikel van B.J. Puvathingal en D.A. Hantula, “Revisiting the Psychology of Intelligence Analysis: From Rational Actors to Adaptive Thinkers” in: American Psychologist 67/3 (2011/2012).

Daarmee heb ik eigenlijk alles al gezegd wat de titel van dit stukje belooft. Minister Hugo de Jonge leest het avondblad, kijkt naar het nieuws, gaat naar bed met Met Het Oog Op Morgen en zal ongetwijfeld elke ochtend beginnen met de knipselkrant die zijn ambtenaren voor hem hebben voorbereid. Hij doet zijn best geïnformeerd te zijn en reageert op zaken die in het nieuws komen.

Zoals demonstranten op het Amsterdamse Museumplein. Zoals jongvolwassenen die aangeven mentaal overbelast te zijn. Zoals vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Zoals onderzoekers die zeldzame bijwerkingen ontdekken bij vaccins. En De Jonge reageert naar eer en geweten en met compassie: hij moet iets voor de mensen doen. Stoppen met vaccinatie tot we zeker weten dat AstraZenica en Janssen veilig zijn. En snel iets leuks organiseren voor de jongvolwassenen, om de demonstranten de wind uit de zeilen te nemen en te verhinderen dat het bedrijfsleven nog meer klappen krijgt.

Ik denk dat minister De Jonge beschikt over oren, hart en geweten. Maar hij reflecteert onvoldoende over wat hij hoort. Eigenlijk snap ik het wel. Ik kan me althans voorstellen dat een minister overbelast raakt door alle informatie. Maar hij zou er goed aan doen zich af te vragen welke stemmen hij niet hoort. De stemmen van mensen die niet op het Museumplein staan. Mensen die gevaccineerd willen worden, die accepteren dat daar een klein risico aan is verbonden en die zich eraan ergeren dat hun overlevingskansen worden verkleind terwijl de minister honderden miljoenen uitgeeft aan feestjes voor anderen.

De stille meerderheid zou echter kunnen spreken – bijvoorbeeld met deze petitie tegen een een feestje dat Radio 538 (vorig jaar nog een van de initiatiefnemers om voor de zorg te applaudiseren) wil organiseren op een boogscheut van een ziekenhuis.