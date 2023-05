Warmtepomp verdeelt Duitse coalitiepartners

Het onderling vertrouwen tussen de Groenen en de liberale FDP is deze week flink gedaald. Aanleiding is een voor de Groenen cruciale wet over de landelijke invoering van warmtesystemen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat een dergelijke wet nog voor de zomer door het parlement wordt behandeld. De FDP ligt nu dwars over specifieke regels voor de invoering van de wet. Uitstel dreigt. De Groenen waarschuwen voor een regeringscrisis. Volgens de groene minister voor Economie en klimaatbeleid Robert Habeck, die de wet heeft ingediend, houdt de FDP zich niet aan haar belofte. Zijn partijgenoot in de Bondsdag Irene Mihalic: ‘De FDP opereert als een oppositiepartij.’

De omstreden wet bepaalt dat nieuw geïnstalleerde verwarmingssystemen in gebouwen vanaf 2024 minstens voor tweederde klimaatneutraal moeten zijn. In de praktijk betekent dit de verplichte installatie van een (behoorlijk gesubsidieerde) warmtepomp voor iedereen van wie de verwarming aan vervanging toe is. De FDP valt behalve over de kosten ook over de uitvoerbaarheid van het plan. De Groenen hebben al aangeboden over compromissen te willen praten. Maar het is de zoveelste keer dat de verhouding tussen Groenen en FDP onder druk staat. Eerder waren er al conflicten over het sluiten van de kerncentrales en het Europese verbod op verbrandingsmotoren vanaf 2035. Daarbovenop kwam de weigering van Habeck om zijn staatssecretaris Graichen te ontslaan nadat die zijn vriend aan een overheidsbaan had geholpen. Graichen vertrok zelf. Maar de reputatie van de Groenen en in het bijzonder van de vorig jaar nog zo populaire minister Habeck liep een flinke deuk op.

Zelfpromotie

In het Bondsdagdebat deze week leek het er nog niet op dat de coalitie uit elkaar zal vallen. De FDP heeft waarschijnlijk ook weinig baat bij nieuwe verkiezingen. Die zullen vooral in het voordeel van de christendemocratische CDU/CSU uitvallen. Hoogstwaarschijnlijk juist ten koste van de FDP die opnieuw het risico loopt de kiesdrempel niet te halen. Martin Ganslmeier, commentator van de Tagesschau, wijst er ook op dat de AfD stijgt in de peilingen. Hij vindt de huidige toestand van de Ampel (stoplicht-)coalitie ‘miserabel’. Een flink inhoudelijk debat is normaal bij zo’n ingrijpende wet, zegt hij, maar wat we nu zien is enkel het elkaar afbranden van coalitiepartners. Zelfpromotie van de ene partij ten koste van de andere. En ten koste van het vertrouwen van de burgers in hun volksvertegenwoordiging, zou je er aan toe kunnen voegen.

De SPD staat op verlies

En waar is de premier die dit conflict zou moeten beslechten? SPD premier Olav Scholz laat het geschil op zijn beloop en gedraagt ​​zich zoals gewoonlijk kalm. Motto: Raak niet opgewonden, het komt goed. Het is te hopen dat zijn aanhang er ook zo over denkt. Bij de recente verkiezingen voor het stadsbestuur van Bremen bleef de SPD met een heel populaire burgemeester weliswaar de grootste. Maar het resultaat van de socialisten was daar nog nooit zo laag geweest. Landelijk concurreert de partij met de Groenen en het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) om de tweede plaats met zo’n 17% tot 19% in de peilingen, achter de conservatieve alliantie van de oppositie onder leiding van de Christen-Democratische Unie (CDU) die weer op meer dan 30% staat. Nog nooit in de geschiedenis van het naoorlogse Duitsland had een kanselierpartij zo’n lage waardering. De oudste partij van Duitsland, tevens ook de oudste socialistische partij ter wereld, viert dezer dagen met gemengde gevoelens haar 160-jarige verjaardag. Het sociale programma van de SPD is nog niet goed uit de verf gekomen. Premier Scholz is al meer dan een jaar vooral bezig met de oorlog in Oekraïne. De belofte om per jaar 400.000 huizen te bouwen blijkt ook hier moeilijk uitvoerbaar door de inflatie en spanningen op de bouwmarkt. De economie groeit niet meer en het consumentenvertrouwen daalt.



In deze omstandigheden is de kans groot dat de SPD bij de besluit vorming over de warmtesysteemwet eerder naar de FDP zal kijken dan naar de Groenen. Klimaatbescherming is belangrijk, zegt de SPD, maar de kosten mogen de mensen niet te boven gaan. Het moet gerepareerd worden; oplossingen moeten “technisch haalbaar en maatschappelijk acceptabel” zijn, zoals minister van Arbeid Hubertus Heil het uitdrukte.