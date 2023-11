Vragen aan lijsttrekkers

Zoveel debatten, interviews, gesprekjes aan talkshowtafels en toch blijven er vragen waarvan je hoopt dat ze nog eens gesteld worden. Met nog minder dan twee dagen te gaan in deze campagne heb ik er zelf toch nog even een paar op een rijtje gezet. Vragen die morgenavond in het slotdebat nog best een plekje zouden mogen krijgen.

Beste Geert Wilders:

Zoals u weet bestaat de stroom vluchtelingen naar ons land in de afgelopen twee jaar voor een groot deel uit Oekraïners. Vele tienduizenden zijn naar ons land gekomen en hebben hier onderdak gekregen. Zo heeft de oorlog van Poetin dus direct effect op onze woningmarkt. Dezelfde Poetin die met het bombarderen van Syrische burgerdoelen, mede verantwoordelijk was voor de vele Syrische vluchtelingen in de afgelopen 10 jaar. Daarbij heeft de oorlog die Poetin begon ook de energieprijzen en de inflatie opgedreven, waar alle Nederlanders last van hebben. De schuld voor veel binnenlandse problemen ligt dus in het Kremlin. Wordt het daarom niet tijd voor veel stevigere sancties tegen Rusland? U wilt geen wapens naar Oekraïne sturen, maar juist onze F16’s kunnen Russische raketten weren en Oekraïne veiliger maken. En die veiligheid is essentieel voor de terugkeer van vele Oekraïners, wat vervolgens onze woningmarkt weer lucht kan geven.

Beste Dilan Yeşilgöz:

Mark Rutte heeft zich internationaal van zijn goede kant laten zien, door Oekraïne voortdurend te steunen, onder meer door samen met Ollongren tanks en F16’s te regelen. Is het denkbaar dat de VVD gaat regeren met de PVV, een partij die het omgekeerde wil? Die z’n kop in het zand steekt voor alles wat er buiten de provincie gebeurt. Een partij die geen steun wil geven aan een Europees land, met een jonge democratie in de strijd tegen een dictatuur? Een dictatuur die ook voortdurend de stabiliteit van het westen probeert te ondermijnen. Dan wordt Rutte straks wellicht secretaris-generaal van de Navo, maar vormt z’n eigen partij, de VVD, een coalitie met een partij die met een Nexit-referendum de politieke stabiliteit van Europa wil ondermijnen? Politieke stabiliteit die ook nodig is voor een florerende Europese markt en, zoals we aan het Verenigd Koninkrijk kunnen zien, van groot belang is voor onze economie.

Beste Frans Timmermans:

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen duurt slechts enkele weken. Toch vloog u in die weken nog even heen en weer naar Málaga, om een congres van Europese sociaaldemocraten toe te spreken. U miste daardoor een debat met andere lijsttrekkers en liet zien dat u niet vindt dat vliegen iets is dat je moet mijden. Terwijl, als je klimaat echt belangrijk vindt, dan kun je zo’n congres natuurlijk prima digitaal toespreken. Dat roept de vraag op hoe serieus u nou echt bent als het op klimaat aan komt? Vindt u het een belangrijke portefeuille, of wilt u dat er echt iets verandert? Inclusief de consequenties die dat ook voor u heeft. ‘Kies voor visie en daadkracht’ staat te lezen op uw verkiezingsposter. Visie en daadkracht in theorie? Of ook in de praktijk?

Dan nog een vraag die u, met uw internationale ervaring, misschien kan beantwoorden. Welke rol moet Europa spelen in het conflict tussen Israel en Hamas? Een delicaat onderwerp, dat vraagt om een helder antwoord. Bent u in staat dat heldere antwoord te geven?

Beste Pieter Omtzigt:

U heeft twee politieke speerpunten. Bestaanszekerheid en een nieuwe bestuurscultuur. Bestaanszekerheid is traditioneel een onderwerp dat bij linkse partijen hoog op de agenda staat. Is het mogelijk die politieke ambitie serieus te nemen, als je met rechtse partijen een coalitie gaat vormen?

En dan die nieuwe bestuurscultuur. U kent als geen ander de bestuurscultuur van de VVD van de afgelopen 13 jaar. U bent er vaak tegenaan gelopen. Het toeslagenschandaal, Groningen, de stikstofcrisis, de woningnood, de gebrekkige opvang van migranten. Problemen vol met vingerafdrukken van de VVD. Maar Dilan Yeşilgöz wil er in deze campagne niet aan herinnerd worden. Kun je een bestuurscultuur veranderen met een partij die voortdurend wegkijkt van de problemen die ze zelf veroorzaakt? En dan de PVV. De partij van Geert Wilders die geen echte partij is, omdat ze maar één lid heeft en niet democratisch is. Is dat een partij die de bestuurscultuur ten goede kan helpen veranderen?

Zijn er meer vragen aan politici die eigenlijk nog gesteld moeten worden? Vermeld ze vooral hieronder. Dan kan de redactie van het slotdebat, daar nog even wat ideeën opdoen.

