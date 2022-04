Vluchtelingen in rijkste gemeenten

In het NOS Kiezersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart) stelde Lilian Marijnissen (SP) voor om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen “in de rijke buurten, in de rijke gemeenten”.

Ze onderbouwde die opvatting met een verwijzing naar de opvang van Syrische vluchteling in 2015:

De vorige keer dat er veel vluchtelingen hierheen kwamen, waren het gemeenten met laagste inkomens die drie keer meer vluchtelingen opvingen dan de gemeenten met de hoogste inkomens

EenVandaag (AvroTros) zocht dat uit. En jawel:

De armste 25 procent namen zo’n 11.000 vluchtelingen op, terwijl de 25 procent rijksten maar 3.300 vluchtelingen opnamen.

Hoe gaat het nu?

We keken naar de gemeenten waar het doorsnee vermogen van huishoudens (CBS 2019) boven de zogenaamde ‘Balkenendenorm’ ligt. Dat zijn vijftien gemeenten:

Bloemendaal, Laren (NH.), Rozendaal, Heemstede, Alphen-Chaam, Hilvarenbeek, Bunnik, Oirschot, Bergen (NH.), Heeze-Leende, Blaricum, Bergeijk, Staphorst, Reusel-De Mierden en Landsmeer.

Vervolgens keken we welke van die gemeenten momenteel een COA-locatie hebben. Dat bleek alleen in de gemeente Bergeijk het geval. Daar is een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers die besmet zijn geraakt met Covid.

Volgens de COA-informatie loopt het contact met de gemeente tot 31 maart. Of de opvang inderdaad gesloten is of misschien verlengd, konden wij nergens vinden.

Tevens bekeken we de stand van zaken betreffende de huisvesting van statushouders. Van alle 345 gemeenten voldoen slechts twintig aan de taakstelling. Van die twintig hebben vier van de vijftien rijkste gemeenten de zaken op orde (Bloemendaal, Heemstede, Alphen-Chaam en Landsmeer).

En natuurlijk keken we ook naar het aantal ingeschreven Oekraïeners. In de top vijf van alle gemeenten (linker rij) staat Renswoude bovenaan. Van de vijf rijkste gemeenten (rechter rij) zien we pas op plaats 26 Laren verschijnen. De ander vier staan nog lager op de lijst, met een schitterende positie voor Alphen-Chaam.

In het linker rijtje zien we Westerwolde, de gemeente waar Ter Apel onder valt.

nr. gemeente p/1000 inw Vermogen nr. gemeente p/1000 inw Vermogen 1 Renswoude 13,98 161.800 86 Bloemendaal 2,28 381.100 2 Noord-Beveland 6,26 100.900 26 Laren (NH.) 3,73 375.600 3 Montfoort 5,64 167.000 31 Rozendaal 3,42 299.100 4 Westerwolde 5,01 69.600 71 Heemstede 2,47 283.400 5 Oldebroek 4,89 140.800 335 Alphen-Chaam 0,19 249.200

Nu is de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij de vijftien rijkste gemeenten aanzienlijk beter dan de opvang van asielzoekers. Maar wat dat betreft er is ook verbetering op komst.

In Oirschot zou 1 januari een asielopvang voor 150 mensen van start gaan. Maar gemeente en COA zijn er nog niet helemaal klaar voor. En in Bloemendaal zijn er vergevorderde plannen om een locatie de komende 10 jaar in te zetten voor statushouders en andere urgent-woningzoekenden.

Nu de andere rijke gemeenten nog.