Vijfentwintig nieuwe politieke partijen

NIEUWS - De Kiesraad maakte gisteren bekend dat een record aantal politieke partijen hun kandidatenlijsten voor de komende verkiezingen hebben ingeleverd. Maar liefst 41 partijen. Eigenlijk zijn dat er 40, maar voor één partij hebben twee bestuursleden blijkbaar afzonderlijk van elkaar een lijst ingeleverd. Formeel moet de Kiesraad ze dan ook afzonderlijk tellen.

Wij gaan uit van een totaal van 40 partijen. Dat zijn er 49 minder dan eind december geregistreerd stonden, maar beslist een absoluut record voor de verkiezingen van na 1945. Daarmee zijn de records uit 2017, 1981 en 1971 (alle drie de keren 28 deelnemende partijen) fors gebroken.

Alleen verkiezingen van voor de Tweede Wereldoorlog kenden hogere aantallen deelnemers. In 1922 (de eerste met algemeen kiesrecht) en 1933 deden respectievelijk 53 en 54 partijen mee.

Van de 40 partijen die nu willen meedoen zitten er momenteel 15 in de Tweede Kamer. Van de 25 partijen die geen zetels hebben, deden er 10 eerder mee aan verkiezingen voor Tweede Kamer en/of gemeenteraden en/of Provinciale Staten. Er dienen zich dus 15 volslagen nieuwe partijen aan.

Twee van die nieuwelingen doen niet in alle 20 kieskringen mee. Een partij beperkt zich tot 2 kieskringen, een ander doet in 9 kieskringen mee. Er moeten dus zo’n 14.770 burgers zijn geweest die ondersteuningsverklaringen hebben ingeleverd voor de nieuwkomers. Beter gezegd: er moeten 15.930 ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd, want Lijst Henk Krol en Splinter (van Femke Merel van Kooten-Arissen) worden ook als nieuwelingen geteld, ook al zitten beiden nu wel in de Tweede Kamer.

Wat ook een record is: 35 van de 40 partijen hebben blijkbaar hun administratie niet helermaal op orde. De Kiesraad heeft bij 35 partijen (87,5%) ‘verzuimen geconstateerd’. Bij de vorige verkiezingen (2017) had 61,3% van de 31 partijen de zaakjes niet goed op orde.

Het gaat bijvoorbeeld om het ontbreken van ondersteuningsverklaringen of andere documenten. Tot vandaag 17 uur kunnen de partijen het nog in orde maken.

Niet alle onvolkomenheden zijn van belang voor uiteindelijke deelname. Maar als men te weinig ondersteuningsverklaringen heeft ingeleverd, dan is het einde verhaal.

Opvallend is dat bij 11 van de 15 partijen die nu in de Kamer zijn vertegenwoordigd verzuimen zijn geconstateerd. Alleen DENK, Partij voor de Dieren, PVV en SGP hebben de kandidatenlijsten correct ingeleverd. Van de 25 nieuwe partijen hebben alleen BIJ1 en Volt hun zaakjes op orde.

Morgen besluit de Kiesraad in een openbare zitting welke lijsten en kandidaten geldig zijn. De zitting begint om 10 uur en is in een livestream te volgen.

Dit zijn de politieke partijen die kandidatenlijsten hebben ingeleverd. Eerst de partijen die momenteel mensen in de Tweede Kamer hebben zitten:

DENK

Partij voor de Dieren

PVV

Staatkundig Gereformeerde Partij

50PLUS

CDA

ChristenUnie

D66

Forum voor Democratie

GROENLINKS

Lijst Henk Krol

Partij van de Arbeid

SP

Splinter (van Kooten-Arissen)

VVD

Dan de ‘nieuwkomers’ (met een * deden eerder aan een verkiezing mee, al dan niet onder deze naam):

BBB (BoerBurgerBeweging)

Bij1 *

Code Oranje *

De Feestpartij *

De Groenen *

De Jongeren Partij

EVERT!

Healthy Earth (9 kieskringen)

JA21 (afscheiding van FvD) *

Jezus Leeft *

Jong

LP (Libertarische Partij) *

Modern Nederland

Nida *

NLBeter

Oprecht

Partij van de Eenheid

Partij voor de Republiek (2 kieskringen)

Piratenpartij *

Trots op Nederland *

U-Buntu Connected Front

Volt

Vrij en Sociaal Nederland

Wij zijn Nederland

Zorgend Nederland

De democratie is springlevend!