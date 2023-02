Video | Kate Raworth – Donuteconomie

Neem de negen planetaire grenzen waarvan Johan Rockström en 28 internationaal bekende wetenschappers vaststelden dat we daarbinnen een goede toekomst hebben. Overschrijden we een of meerdere van die grenzen dan gaat het mis met ons aller huis: de aarde.

Neem de zeventien Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) van de VN. Doelen die in 2023 zo ver ontwikkeld moeten zijn dat een schonere, veiliger en minder ongelijk verdeelde wereld voor iedereen wordt gerealiseerd.

De Britse econome Kate Raworth bracht deze twee modellen bij elkaar en begon uit te pluizen hoe de principes van die twee theorieën bij elkaar gebracht konden worden. Dat resulteerde in haar Donutmodel.

In zeven stappen naar een donuteconomie. Waar het niet langer gaat om ‘groei’, het aloude en nog immer heersende principe van onze huidige economie, maar om een economie die is ingericht op sociale rechtvaardigheid de binnenring van de donut) en een ecologisch plafond (de buitenring) kent. Zolang we binnen die ringen van de donut blijven, zou het voor iedereen goed toeven op deze aarde moeten zijn.

Het is te kort door de bocht geformuleerd. In het volgende filmpje (15 min., Engelstalig, Nederlandse ondertiteling mogelijk) legt ze het zelf uit (onder het filmpje meer).

Sinds haar boek over een donuteconomie in 2017 uitkwam, is ze aardig bekend geworden in Nederland. Niet in het minst doordat ze er heel toegankelijk over heeft geschreven. Op uitnodiging van de Partij voor de Dieren heeft ze in 2018 de Tweede Kamer toegesproken.

De gemeente Amsterdam heeft zichzelf tot stad met donuteconomie uitgeroepen. Wat volgens de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Amsterdam niet meer dan ‘greenwashing’ is.

Het idee van de donuteconomie is nog volop in ontwikkeling. Dat wil zeggen: het is nog nader uitzoeken hoe onderdelen als circulaire economie, basisinkomen, duurzaamheid, sociale gelijkheid tot stand kunnen komen. Als principe is het wellicht een goede kandidaat als alternatief voor het huidige, neoliberale kapitalisme.

Meer weten over Kate Raworth? Volg haar website en blog of ga naar Doughnut Economics Action Lab (DEAL), waar je ook actief aan kunt deelnemen.

Zaterdag 22 april zal Kate Raworth de jaarlijkse Gaialezing houden. Haar boek ‘Donuteconomie’ is uitgangspunt voor de Gaia-essaywedstrijd 2023. Van de editie 2022 mogen we drie essays ook in onze serie ‘Een ander kapitalisme’ publiceren. De eerste verscheen hier.

Dit artikel verscheen in de Sargasso serie Een ander kapitalisme.