Vervroegd stemmen en briefstemmen geregeld

© Sargasso eigen foto Briefstemmen

Afgelopen maandag stuurde minister Ollongren een aanvullend wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 naar de Tweede Kamer. De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 was al goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer, maar heeft nog wat aanvullingen nodig. Dit aanvullend wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat kiezers van 70 jaar en ouder per brief kunnen stemmen. Ook maakt deze wet het mogelijk dat elke gemeente 2 dagen voorafgaand aan woensdag 17 maart een of meer stemlokalen openstellen om kiezers eerder te laten stemmen.

Vermoeide stemmentellers

Verder regelt deze aanvulling dat de voorzitter van een stembureau “kan beslissen de telling te schorsen en deze de volgende dag te continueren, als het naar zijn oordeel niet langer verantwoord is om door te gaan met tellen, omdat de tellers zo vermoeid dreigen te raken dat van een zorgvuldige stemopneming redelijkerwijs geen sprake meer kan zijn”.

Het tellen van de stemmen is openbaar. Aanwezigen kunnen ter plekke bezwaren indienen. Een digitale zitting moet het mogelijk maken dat mensen die vanwege de coronamaatregelen in quarantaine zijn toch de tellingen kunnen volgen en/of bezwaren indienen. Andere belangstellenden kunnen via een live-verbinding de openbare zitting volgen.

Gemeenten zien er tegenop

In de Memorie van Toelichting is vermeld hoe het kabinet denkt dat al deze veranderingen in praktijk geregeld kunnen worden. De gemeenten zien er tegenop, blijkt uit een quickscan van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Een aantal gemeenten hebben al proef kunnen draaien. De onlangs gehouden herindelingsverkiezingen zijn coronaproof en geslaagd verlopen. Maar toen waren de nu voorgestelde maatregelen nog niet bij wet geregeld en dus ook niet toegepast. Bovendien zijn de Tweede Kamerverkiezingen van een geheel andere grootte dan de herverdelingsverkiezingen.

Haalbaarheid ter discussie

“Vanuit het uitvoerbaarheidsperspectief staat de haalbaarheid van het wetsvoorstel ter discussie”, stelt de VNG, “zeker gezien de beperkte tijd die er nog is om de grote veranderingen te implementeren”.

De gemeenten zien zich geconfronteerd met een stapeling van alle onderdelen van de verschillende maatregelen. In combinatie met het gebrek aan duidelijkheid en de toenemende tijdsdruk, vrezen de gemeenten risico’s in de uitvoerbaarheid. “Dit geldt zowel voor de belastbaarheid van de medewerkers, en de voorbereiding bij gemeenten, als ook bij de stemprocedure en het tellen van de stemmen.”

Gemeenten willen weten welke noodscenario’s er zijn als het op een van de onderdelen niet goed gaat.

Tijdsdruk is er zeker. Het kabinet streeft er naar het wetsvoorstel uiterlijk per 1 februari (dag van kandidaatstelling) in werking te laten treden, als “een spoedige behandeling van het wetsvoorstel door beide Kamers van de Staten-Generaal dat mogelijk maakt”.

Hopelijk kunnen parlement en kabinet nog voor het Kerstreces het wetsvoorstel afgehandeld hebben. Dan nog hebben gemeenten een krappe tweeënhalve maand de tijd om voldoende menskracht en middelen in orde te krijgen.

Het zou vlot kunnen want over het briefstemmen is de Tweede Kamer het al eens. Een motie van Julius Terpstra (CDA) daartoe werd met grote meerderheid aangenomen. Allen FvD en Van Haga waren tegen. Ook de motie van Joost Sneller (D66) over vervroegd stemmen is met eenzelfde meerderheid aangenomen.

Briefstemmen fraudebestendig geregeld?

Het kabinet geeft in het wetsvoorstel nu dus uitvoering aan deze moties. Maar nu kunnen de Kamerleden natuurlijk nog gaan steggelen over de details. Grote vraag zal zijn of iedereen de uitwerking van het briefstemmen (artikel 11c in het wetsvoorstel) fraudebestendig genoeg zal vinden.

Het artikel schrijft voor dat de kiezer de op de stempluspas gestelde verklaring ondertekent dat hij het stembiljet persoonlijk heeft ingevuld. Burgemeester moeten er voor zorgen dat de retourenveloppen veilig worden opgeslagen en tijdig wordt overgedragen aan een briefstembureau.

Artikel 11c besluit met “Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het in ontvangst nemen, het transport, de opslag en de overdracht van de retourenveloppen”. Het kabinet houdt er dus al rekening mee dat de Kamerleden hier nog op zullen schieten of dat gemeenten liever andere procedures zien.

Ook zal het niet naar ieders zin zijn dat het briefstemmen alleen voor 70-plussers is geregeld en niet ook voor chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen die zorgen voor en wonen met kwetsbaren.

Hamvraag is vooral of dit aanvullend wetsvoorstel iedereen voldoende kan geruststellen over de te verwachten betrouwbaarheid van de verkiezingsuitslag.

Het aanvullend wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is hier in te zien.