Eerlijke verkiezingen en de Nederlandse poststem

Terwijl in Amerika de legitimiteit van de verkiezingsuitslag wordt ondermijnd door de regering-Trump en diens Republikeinse partij, staan verkiezingen in Nederland in opvallend hoog aanzien, zowel onder experts als onder kiezers. In 2018 zette Leontine Weesing-Loeber (RvS) de opvattingen van Nederlandse kiezers over het verkiezingsproces op een rij, op basis van het Nationaal Kiezersonderzoek van 2017. Zij laat zien dat Nederlanders een sterke voorkeur hebben voor stemmen in een stembureau, met potlood of eventueel met computer.

Opvallend: Stemmen vanuit huis per brief wordt door Nederlanders met afstand het minst vertrouwd. Toch is die optie in beeld gekomen voor kiezers van 70 jaar en ouder, als reactie op de Coronacrisis.

Eerlijke verkiezingen

Volgens experts behoren de Nederlandse verkiezingen tot de meest eerlijke van de wereld. In het onderzoek van het Electoral Integrity project van 2017 eindigde Nederland op de achtste plek van de wereld, achter de vijf Noordse landen, Costa Rica, en Duitsland (met een score van 80 op een schaal van 0 tot 100). Ter vergelijking, België was 26e (71 punten), het Verenigd Koninkrijk 41e (66 punten), en de Verenigde Staten 55e (61 punten). Hekkensluiters dat jaar waren Syrië en Ethiopië, elk met 24 punten.

Ook Nederlandse kiezers zijn over het algemeen zeer positief over het eerlijke verloop van de verkiezingen, zo blijkt uit de analyse van Weesing-Loeber. Tweederde van de kiezers is sterk overtuigd van de eerlijkheid van het proces, en nog eens 19% is het er goeddeels mee eens. Omgekeerd meent slechts 5% van de Nederlanders dat de verkiezingen gedeeltelijk of geheel oneerlijk zijn verlopen.

Die minderheidsopvatting zien we wat vaker bij kiezers voor de PVV, SP-stemmers, en niet-stemmers. Toch is ook daar slechts een kleine minderheid negatief over de electorale integriteit. Onder niet-stemmers is het aandeel dat de eerlijkheid van de verkiezingen betwijfelt nog geen 10%; onder PVV-stemmers is dat nog geen 20%. Er is, al met al, breed vertrouwen in de eerlijkheid van de Nederlandse verkiezingen.

Toen Weesing-Loeber bij de kiezers doorvroeg naar hun redenen om de verkiezingen oneerlijk te noemen, legde zij drie groepen argumenten bloot. Ten eerste verwijzen deze kiezers naar de media: enerzijds meldingen van incidenten die via (sociale) media worden verspreid, anderzijds de kwalijke rol van media die een exitpoll presenteren terwijl de stembussen nog niet gesloten waren. Ten tweede wordt verwezen naar het stemproces zelf: het gebruik van handmatige tellingen die gevoelig zou zijn voor fouten. Een derde motivatie gaat over de (ontbrekende) gevolgen van de verkiezingsuitslag: PVV-kiezers vonden het onrechtvaardig dat hun partij de tweede grootste partij van het land was geworden, maar toch niet mocht meeregeren.

Stemmethode: Poststem als minst betrouwbaar

Als ze zouden mogen kiezen, hebben Nederlanders een grote voorkeur voor de huidige stemmethode: 52% geeft de voorkeur aan stemmen per stembiljet in een stemlokaal, gevolgd door de stemcomputer in een stemlokaal (26%). Dit is opmerkelijk, omdat tien jaar eerder nog een voorkeur bestond voor de stemcomputer boven het stembiljet. Vooral jongeren steunden in 2017 het stembiljet boven digitale stemmethoden.

De briefstem – stemmen per post, vanuit huis – is met afstand de minst populaire stemmethode. Dat is opvallend, omdat juist deze methode door de regering wordt voorgedragen als tegemoetkoming aan kwetsbare groepen in reactie op de Corona-pandemie. Hoe veel er gebruik van zullen maken, is dus maar de vraag.

Weesing-Loeber kijkt ook welke stemmethode het betrouwbaarst worden geacht (ongeacht of ze de voorkeur verdienen). Ook dat is voor de meeste kiezers het stembiljet in het stemlokaal. Die methode wordt zelfs door meer mensen het betrouwbaarst genoemd dan er mensen zijn die het de eerste voorkeur geven. Stemmen via stemcomputer of vanuit huis via internet zijn misschien volgens sommige kiezers weliswaar gebruiksvriendelijk, maar over het algemeen suggereren Nederlandse kiezers dat dat op zijn minst deels ten koste gaat van de betrouwbaarheid.

De briefstem wordt ook als de minst betrouwbare methode gezien. De briefstem was in 2017 dus niet alleen een weinig populaire potentiële methode, maar ook een die als minst betrouwbaar werd beschouwd.

Zorgvuldigheid

Dat noopt tot zorgvuldigheid in 2021. In navolging van de Amerikaanse verkiezingen bestaat immers het risico dat het vertrouwen in de legitimiteit wordt ondermijnd door briefstemmen, zelfs als er in de praktijk nauwelijks problemen mee zullen optreden. De grondhouding over briefstemmen is niet bijster gunstig.

Die grondhouding volstaat mijns inziens niet om stemmen per brief door Nederlandse 70+’ers in 2021 af te raden. De bescherming van het stemrecht lijkt mij van wezenlijk belang. Wel zal dit vragen om glasheldere argumenten en procedures, om zo politici te ontmoedigen die in weerwil van bewijs suggereren dat er sprake is van systematisch misbruik.

Gelukkig kunnen we in Nederland over het algemeen rekenen op een hoog vertrouwen van kiezers in eerlijke verkiezingen.