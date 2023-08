Top van politie en inlichtingendienst gearresteerd in Slowakije

In Slowakije zijn vorige week zeven topfunctionarissen van de politie en de inlichtingendienst gearresteerd op verdenking van corruptie, machtsmisbruik en deelname aan een criminele organisatie. Onderzoek naar corruptie zou door agenten gedwarsboomd zijn. De Slowaakse president Zuzana Čaputová heeft opgeroepen kalmte te bewaren. Volgens haar is er, anders dan voormalig premier Robert Fico suggereerde, geen sprake van een coup. Mogelijk is er wel een verband met de komende parlementsverkiezingen, eind september. Fico’s partij Smer-SD, nu in de oppositie, staat in de polls op een ruime voorsprong. Eerder arresteerde de politie al een hooggeplaatse kandidaat op de lijst van Smer-SD, voormalig politiechef Tibor Gašpar. Hij werd gedwongen om af te treden na de moord op de onderzoeksjournalist Jan Kuciak in 2018. Gašpar zou ook goede betrekkingen onderhouden met de omstreden oligarch Norbert Bödör, die in verschillende zaken wordt beschuldigd van corruptie en witwassen. Maandag werd een andere oud-politieman veroordeeld. Bernard Slobodník werd schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen in drie verschillende zaken.

Opmerkelijk is het commentaar van de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó op de corruptieaffaires in zijn buurland. Op zijn Facebookpagina sprak hij van een “mondiale jacht op politici die zich verzetten tegen de ‘liberale mainstream’”. De Hongaarse regering ziet de Smer-SD van Fico kennelijk graag weer aan het bewind, ook als steun tegen de voortdurende druk uit Brussel. Net als Orbán neemt Fico ondanks de oorlog in Oekraïne geen afstand van Poetin. Hij is ook een tegenstander van wapenleveranties aan Oekraïne. Slowaakse politici hebben de inmenging van de Hongaarse minister in Slowaakse rechtszaken veroordeeld. Fico niet. Op een persconferentie op 13 augustus zei hij: “Ik wil minister Szijjártó feliciteren met hoe goed hij de situatie heeft beschreven”.



Oude Hongaars-nationalistische claims

De bemoeienis van Szijjártó moet ook gezien worden in het licht van de claim die Hongarije nog steeds legt op de Hongaarse minderheid in Slowakije. Het ministerie van Szijjártó heeft een stichting opgericht voor het behoud van Hongaars erfgoed in het buitenland. Sinds de nieuwste aankoop van een monumentaal pand in de historische binnenstand van Bardejov (foto) beheert het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken 26 objecten in vijf omringende landen, behalve 14 panden in Slowakije ook huizen in Roemenië, Slovenië, Kroatië en Servië. De huidige Hongaarse regering grijpt in haar nationalisme terug op het Verdrag van Trianon dat aan het einde van de Eerste Wereldoorlog is gesloten en waarbij de Hongaarse staat een aantal gebieden waar ook Hongaren woonden moest afstaan aanonder andere Servië, Roemenië en Tsjecho-Slowakije. Naar aanleiding van de herdenking van de inval van Russische troepen in Praag op 21 augustus 1968, waarbij het Hongaarse leger steun bood aan de Slowaakse kant, schreef de Hongaarse regeringsgezinde krant Magyar Nemzet dat Hongarije toen een kans gemist heeft om ‘het onrecht van Trianon’ recht te zetten. ‘Het probleem was niet dat de Hongaren Tsjecho-Slowakije binnenvielen, maar dat ze zich weer uit het land terugtrokken ‘.



Trumpisme

Slowakije gaat een harde verkiezingscampagne tegemoet. Fico, maar ook leiders van enkele andere partijen, vrezen voor onregelmatigheden. In Trump-stijl waarschuwde de voormalige premier op voorhand dat de verkiezingen ‘gestolen’ dreigen te worden. Hij weet ook al door wie: ‘de 93-jarige Hongaars-Amerikaanse financier George Soros, door hem gefinancierde organisaties, en president Zuzana Čaputová. Laatstgenoemde is, althans volgens Fico, een marionet die wordt bestuurd door Soros, wereldwijd een favoriete boeman voor complottheoretici.’ Verwacht wordt dat de aanhangers van Smer-SD het trumpisme van Fico niet doorzien en zullen blijven geloven dat de rechtszaken door de zittende macht zijn georganiseerd om de oppositie te vervolgen. Als Fico in september wint en zijn partij het land weer gaat leiden krijgt de NAVO een groot probleem.