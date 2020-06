Staatswiettelers gezocht

Juist in deze moeilijke tijden biedt de overheid u gelegenheid op experimentele basis een verandering van beroep te verkennen. De toekomstbestendigheid is niet helemaal zeker, want het gaat om een vier jaar durend experiment, waarvan de uitkomsten nog ongewis zijn.

Gisteren werden Eerste en Tweede Kamer per brief ingelicht over de inwerkingtreding van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen, ofwel het ‘wietexperiment’. Het wetsvoorstel is in 2019 door beide Kamers aangenomen (tegen waren alleen PVV, SGP en DENK) en na verdere voorbereidingen kan de wet per 1 juli aanstaande inwerking treden.

Vanaf die datum kan iedereen die de ambitie heeft teler van staatswiet te worden zich aanmelden. De overheid zoekt slecht tien telers, die moeten gaan leveren aan alle 79 coffeeshops in tien geselecteerde gemeenten.

Opvallend: bij die tien gemeenten (Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad) is geen van de vier grote steden present. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag konden zich niet vinden in de opzet van het experiment, onder andere omdat ze het oneens waren met de eis dat alle coffeeshops in de gemeente moeten deelnemen (bron: RTLNieuws).

Nu door de coronacrisis de baanzekerheid in sommige sectoren onder druk staat, zou het interessant kunnen zijn een carrièreswitch naar staatswietteler te maken. U herinnert zich vast de beelden nog van de rijen klanten bij de coffeeshops toen 16 maart de lockdown voor de horeca werd afgekondigd. Het bewijst dat er in ieder geval klandizie is.

Dus uw huidige baantje is niet coronaproof? En u heeft thuis al menig hennepplantje tot prima bloei weten te krijgen? Kijk dan of u aan de voorwaarden voldoet om een van de tien staatswiettelers te worden.

Als het een beetje vlot verloopt duurt de selectie een half jaartje en daarna zouden de telers dus aan de slag kunnen. Twee dingen kunnen roet in het eten gooien: op de eerste plaats natuurlijk ontwikkelingen rond het coronavirus. Hoe graag de overheid ook lopende zaken normaal wil laten doorgaan, er kan altijd iets gebeuren waardoor vertraging ontstaat.

Op de tweede plaats: 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen en is er een theoretische kans dat een nieuw kabinet de hele handel weer afblaast, zeker als de productie van staatswiet nog niet van de grond ie gekomen. Gezien de huidige brede politieke steun voor het experiment valt dat niet te verwachten.