Speculaties over pardon voor Snowden

NIEUWS - Komt aan de ballingschap van Edward Snowden een einde?

De afluisterpraktijken van de Amerikaanse nationale veiligheidsdienst NSA, die bekend werden door onthullingen van klokkenluider Edward Snowden, waren illegaal. Dat is na zeven jaar door een Amerikaanse rechtbank in San Francisco vastgesteld. Volgens het federale hof was het spionageprogramma, waarmee op grote schaal telefoon- en internetgegevens van Amerikaanse burgers werden verzameld, in strijd met de wet. Snowden vluchtte voor zijn onthullingen naar Hongkong en zit nu al jaren in ballingschap in Moskou. In de Verenigde Staten is hij tot nu toe altijd gezien als een misdadiger. Hij had zelf nooit verwacht dat hij deze erkenning nog zou meemaken. De American Civil Liberties Union (ACLU) beschouwt de uitspraak als een overwinning voor de privacyrechten.

In tegenstelling met eerdere uitspraken van Amerikaanse overheidsfunctionarissen is er volgens rechter Marsha Berzon geen enkel bewijs dat het telefoonregistratieprogramma van de NSA een terroristische aanslag heeft gestopt. De NSA bracht zelf één geval in de rechtzitting ter tafel, maar dat werd door de rechter behalve illegaal ook als irrelevant ter zijde geschoven.

Trump gaat de zaak bekijken

Uitspraken van president Trump hebben speculaties op gang gebracht dat de Amerikaanse regering Snowden zou willen ontslaan van rechtsvervolging. De president heeft Snowden in het verleden meermalen uitgemaakt voor ‘verrader’, ‘spion’ en ‘een gevaar voor het land’. Onlangs zei hij in een interview dat er veel mensen zijn die vinden dat hij niet eerlijk is behandeld. Op een persconferentie zei hij dat hij de zaak nog eens zou willen bekijken.

Hoofdaanklager van het Openbaar Ministerie William Barr is sterk gekant tegen een pardon voor de ‘verrader’ Snowden. Op veel draagvlak in de politiek hoeft de klokkenluider ook niet te rekenen. De Commissie voor de Inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden oordeelde enkele jaren geleden dat Snowden niet gezien mocht worden als klokkenluider. Hij overdrijft en fabriceert verhalen, vond men. Snowden veroorzaakte een enorme schade aan de nationale veiligheid, aldus het rapport van de Commissie. Hij bracht geheime informatie naar buiten die Amerikaanse troepen overzee moet beschermen en die een essentiële verdediging bieden tegen terroristen en natiestaten.

Rui Pinto

Klokkenluider Snowden is inmiddels aangetrokken als getuige in het proces tegen de Portugese klokkenluider Rui Pinto. Pinto is in januari 2019 gevangen gezet na zijn arrestatie in Boedapest en zijn uitlevering aan Portugal. Hij heeft onthullingen gedaan over belastingontwijking en -ontduiking van voetballers en voetbakelaars via belastingparadijzen. De publicaties waren het vertrekpunt voor een strafrechtelijke vervolging én veroordeling van Ronaldo. Ook werd duidelijk hoe Russische oligarchen en Arabische sjeiks hun dubieuze geld in Europese clubs investeren (o.a. Manchester City) . Pinto is in april uit voorlopige hechtenis vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst. Het huisarrest is inmiddels ook opgeheven en hij heeft nu als getuige in de belastingontduikingsaffaire bescherming gekregen. Het proces tegen ‘hacker’ Pinto is enkele dagen geleden in Lissabon van start gegaan.

In januari zei Pinto dat hij verantwoordelijk was voor het vrijgeven van honderdduizenden dossiers over vermeende financiële regelingen die de Angolese miljardair en voormalige presidentsdochter Isabel dos Santos gebruikte om een enorm zakenimperium op te bouwen.

[overgenomen van Klokkenluiders & Persvrijheid]