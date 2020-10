Spaanse regering ontslaat activistische bestuurder

ELDERS - Een opleving van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging komt Spanje nu wel erg slecht uit.

De publicatie van een rapport van de Europese Commissie over de situatie van de rechtsstaat in de 27 EU-lidstaten heeft opnieuw de aandacht gericht op Hongarije, Polen en andere Oost-Europese landen. Het plan om onvoldoendes bij de rechtsstaattoets te bestraffen met het inhouden van subsidies leidde onmiddellijk tot verscherping van het conflict tussen oost en west. Zo werd echter ook de aandacht afgeleid van alle tekortkomingen elders, in Spanje bijvoorbeeld.

Wat te denken van de afzetting van Quim Torra, de voorzitter van het Catalaanse regionale bestuur vanwege het feit dat hij bij de verkiezingen in 2019 weigerde vlaggen en spandoeken van de onafhankelijkheidsbeweging van openbare gebouwen te verwijderen? Het is niet de eerste keer dat de centrale Spaanse regering de voorstanders van de onafhankelijkheid munitie geeft door op haar strepen te blijven staan. Torra verdedigde de overtreding van de orders van de verkiezingscommissie omdat de steun die hij met zijn actie wilde geven aan gevangen genomen medestanders van politieke aard was en niets met zijn bestuurlijke functie te maken had. “In Spanje is de dorst naar wraak groter dan respect voor de gezondheid en het leven van mensen, of voor het voortbestaan van bedrijven en banen”, schreef hij. “De Spaanse staat heeft Catalonië opnieuw in een uitzonderlijke situatie gedwongen, terwijl de Europese Unie onverklaarbaar passief blijft.”

Puigdemont

De verdreven Catalaanse leider Carlos Puigdemont, die in ballingschap in Brussel woont en werkt als Europarlementslid, wijst er op dat Torra na Artur Mas en hemzelf de derde regionale regeringsleider is die door Madrid is afgezet. Ook wijst hij er op dat het net deze week verschenen rapport over de rechtsstaat in Spanje nergens melding maakt van de in zijn ogen onaanvaardbare manier waarop de centrale regering omgaat met de gerechtvaardigde verlangens naar onafhankelijkheid van de Catalanen. Catalonië komt in het hele rapport niet voor.

Spanje kan zich geen democratische rechtsstaat noemen, meent Puigdemont: ‘Totdat de Spaanse staat ingrijpende structurele hervormingen doorvoert, kan het land niet beweren te functioneren als een voorbeeldige democratie. De rechterlijke macht is gepolitiseerd: de samenstelling ervan is een weerspiegeling van de tijd dat de rechtse populaire partij het land controleerde met een absolute meerderheid in alle instellingen.’ Volgens Puigdemont heeft de huidige linkse regering ook geen verandering gebracht.

Onenigheid

Toch is er wel iets veranderd voor de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging bij het aantreden van de nieuwe Spaanse regering van socialisten en Podemos. Het linkse deel van de beweging, Catalaans Republikeins Links (ERC), steunt de minderheidsregering van Pedro Sanchez in de hoop op nieuwe kansen voor een onafhankelijker Catalonië. Voormalig ERC-leider en Oriol Junqueras is vorig jaar tot dertien jaar celstraf veroordeeld vanwege zijn rol bij het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Onlangs kondigde de Spaanse minister van Justitie Juan Carlos Campo aan dat de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijders mogelijk vrijgelaten kunnen worden.

Roger Torrent, de voorzitter van het Catalaanse parlement, lid van de ERC, hoopt dat nieuwe verkiezingen in de regio begin volgend jaar een meerderheid zullen opleveren voor de naar onafhankelijkheid strevende partijen. Maar dan moeten de onderlinge onenigheden wel overbrugd worden. “Het is waar dat het de afgelopen jaren meer om concurrentie ging dan om samenwerking, en daar moeten we aan voorbij gaan,” zei hij in een interview met de Britse krant The Guardian. En er moet ook nog wel wat uitgelegd worden aan de Catalanen over onze doelen, denkt hij. Tot nu toe was er in Catalonië nog geen meerderheid te vinden voor onafhankelijkheid. Het hoogste percentage dat de afscheidingsbeweging steunde was in 2017: 48%. Het is nu gedaald tot 42%.

Coronacrisis

De landelijke regering zal een opleving van de Catalaanse onafhankelijkheidstrijd graag willen voorkomen. De coronacrisis eist alle aandacht. Nieuwe, vergaande maatregelen voor de regio Madrid hebben geleid tot een hoogoplopend conflict tussen de linkse centrale regering en het rechtse regiobestuur. De gemiddelde besmettingsgraad over de afgelopen twee weken van 784 per 100 duizend inwoners. Dat is 2,5 keer hoger dan het landelijke gemiddelde en zeven keer hoger dan het gemiddelde in Europa. Het regionale bestuur wilde de maatregelen beperken tot de armere delen van de regio, die toch al het meest te lijden hebben onder de pandemie. De regeringsmaatregelen zijn nu ook van toepassing op andere steden, als de cijfers daar dezelfde hoogte bereiken.