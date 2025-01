Sargassolijst – Beste Nederpop

Afgelopen week was op NPO Start de documentaire Robert Jan Stips, De Tovenaar van de Nederpop (2019) op herhaling. In die documentaire verhaalt Robert Jan Stips over hoe de band Supersister, zo’n twintig jaar na hun laatste concert uitgenodigd werd in Amerika om op te treden voor een internationaal publiek. Stips was blij verrast dat, terwijl hij allang met ander werk bezig was, het oude Supersister al die jaren nog zo werd gewaardeerd.

Het is een van de anekdotes waar je uit op zou kunnen maken dat sommige Nederlandse popmuziek in het buitenland meer wordt gewaardeerd dan hier te lande. Bekend zijn de anekdotes over Hans Bouwens, die als George Baker wereldberoemd werd met ‘Little Green Bag’ en ‘Una Paloma Blanca’.

‘Little Green Bag’ werd internationaal populair toen het in 1992 de intromuziek werd van de film ‘Reservoir Dogs’ en een nummer-1 hit werd in Japanse hitparade nadat het in een Japanse whiskyreclame te horen was.

En natuurlijk de ‘Venus’ van Shocking Blue, dat hoog op internationale hitlijsten scoorde, evenals ‘Radar Love’ van de Golden Earring Een bandje waar Robert Jan Stips ook nog een aantal jaren in mee toerde, onder andere in de VS). Tegenwoordig zijn het vooral DJ’s die het internationaal goed doen.

We zullen u niet verder vervelen met andere Nederpopparels met buitenlandse waardering (How Do You Do van Mouth & MacNeal, Give me everything van Afrojack), maar opstomen naar de hamvraag van vandaag.

De meeste (alle?) Sargassobezoekers zijn ware muziekliefhebbers met een brede en uitgelezen smaak. Dat denken we op te kunnen maken uit de bijdragen aan de Sargasso muzieklijsten. Maar ook daar lijkt meer waardering voor import dan voor export te bestaan. Het aandeel Nederlandse producties is eigenlijk schandalig laag, zoals uit dit overzicht mag blijken.

Sargassolijst, aantal titels – aandeel NL artiesten – en in %

Beste videoclip, 247 – 2 – 0,8%

Muzikale grootheden, 244 – 5 – 2%

Beste duet, 193 – 37 – 19%

Beste Covers, 542 – 46 – 8,5%

Meest inspirerende muziek, 641 – 36 – 5,6%

Martelmuziek, 160 – 31 – 19,4%

Beste filmmuziek, 383 – 13 – 3,4%

Zomermuziek, 221 – 9 – 4%

Niet-top2000-muziek-top2000, 1221 – 45 – 3,7%

Uitvaartmuziek, 117 – 11 -, 9,4%

Beste live albums, 90 – 3 – 3,3%

Gemiddelde totaal, 369 – 22 – 7,2%

Nu is er wel een manier om een Sargasso muzieklijst met een 100% NL aandeel te krijgen. Nee, niet een lijst louter Nederlandstalige muziek. Er is al de Nederlandstalige top 1000, met ook prachtige muziek.

We zijn nieuwgierig naar wat u de beste Nederpopmuziek vind. Het maakt niet uit of de muziek van uw keuze vertolkt wordt in het Nederlands, Engels, Frans, Turks, Marokkaans of welke taal dan ook. Als het maar om Nederlandse productie en/of artiesten gaat. Instrumentale muziek kent natuurlijk een universele taal.

In de reacties graag uw bijdragen volgens dit eenvoudige format (vergeet die ene komma niet):

Artiest, titel

Sluitingsdatum voor uw inzendingen: zondag 19 januari 24:00 uur

Tot slot en vermaak:

In de documentaire ‘De Tovenaar van de Nederpop’ werd gesteld dat het wat merkwaardig is dat een artiest als Robert Jan Stips buiten onze grenzen meer wordt (h)erkend, dan daarbinnen. Mocht u hem ook amper kennen, hier meer over deze niet onbelangrijke muzikant:

Kijk de docu ‘De Tovenaar van de Nederpop’.

Of bezoek een van zijn concerten:

RJSolo,

26-01-2025 Midden Beemster, De Keyser, RJ Solo

01-02-2025 Monster, Cultuurschuur, RJ Solo

02-02-2025 Amsterdam, Theater de Richel, (vh Betty Asfalt Complex(, RJ Solo

28-02-2025 Middelharnis, Het Diekhuus, RJ Solo

22-03-2025 Oldenzaal, Stadstheater de Bond

04-04-2025 Jellum, Het Mammemahuis

Supersister, met Rinus Gerritsen (bas) en Leon Klaasse (drums)

18-04-2025 Amstelveen, P 60

20-04-2025 Weert, De Bosuil

24-04-2025 Bergen op Zoom. ’t Gebouw

01-05-2025 Den Haag, PAARD

02-05-2025 Uden, De Pul

08-05-2025 Arnhem, Luxor Live

09-05-2025 Amersfoort, Fluor

16-05-2025 Leeuwarden, De Neushoorn

RJS & Marieke Brokamp, met violiste Marieke Brokamp

27-10-2025 Spanbroek, Theaterkerk van Wadway.