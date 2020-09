Racistische complotten verspreiden met de NOS

Sinds gisteren is Twitterend Nederland in de ban van de officier van justitie (OvJ) in de zaak rond Akwasi. Volgens een extreemrechts twitteraccount, bekend om het verspreiden van haat en bedreigingen, was deze OvJ niet onafhankelijk, daarover zo meteen meer. De aantijgingen, maar ook hoe de media hierover rapporteerden, waren behoorlijk van de pot gerukt.

Deze hele discussie zou niet van de grond zijn gekomen als Nederland niet zo raciaal gesegregeerd zou zijn als het is, en als o.a. de NOS haar werk beter had gedaan.

Ik vond het belangrijk om de blinde vlekken in de verontwaardiging aan te stippen. Dat zijn geen prettige discussies om je in te mengen, want de hatelijke reacties vliegen je rond de oren. Mede vanwege het hoge aandeel misplaatste racistische reacties is het volgens mij wel belangrijk dat ook witte Nederlanders zich uitspreken over de racistische aard van de ophef. Dit is een probleem van ons allemaal.

Racistisch rechts heeft hier ongetwijfeld geen monopolie op, maar dit zijn ook helaas geen discussies die ooit tot een einde komen. De boze mensen zijn namelijk de opper-officieren van “Brandolini’s law” (a.k.a. the bullshit assymetry principle: “The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it.”). Je maakt een punt over A, maar dan heb je het helemaal mis, want B, C en D, met allemaal linkjes naar obscure websites of tendentieuze telegraafberichten die over iets anders gaan.

Terug naar mijn zorg/frustratie in de berichtgeving rond het OM. De OvJ zou volgens een extreemrechts twitteraccount niet onafhankelijk zijn, omdat deze in het bestuur zit van een discriminatiemeldpunt, waarin ook iemand zit die actief is bij KOZP.

Samengevat: ze hebben een gedeelde kennis bij een respectabele organisatie (discriminatiemeldpunt), die niet anders doet dan mensen en organisaties helpen hun recht te halen op basis van artikel 1 van onze grondwet. Dat is alsof een OvJ geen BN’er mag vervolgen die met drank op achter het stuur zit, als de OvJ in het bestuur zit van de ANWB samen met iemand die net als de BN’er actief is bij een oldtimers-vereniging.

Maar voor sommige witte Nederlanders, die helemaal niet racistisch zijn omdat ze vonden dat Morgan Freeman geweldig speelde in Pulp Fiction, ligt het compleet anders. Vanuit hun wij/zij wereldbeeld is alle onderscheid bij de ‘zij’ irrelevant. Het lukt ze namelijk niet om de verschillende organisaties, waarin overwegend Nederlanders van kleur zich hebben verenigd om een vuist te maken tegen racisme, en hun diverse actievelingen los van elkaar te zien.

Je inzetten tegen racisme en andere vormen van discriminatie: het zou zo logisch moeten zijn als strijden voor gezonde lucht en schoon drinkwater. Varianten van de ANWB-metafoor zouden in al die gevallen (ook) niet (moeten) uitmaken. Wat je ook van de uitspraak van Akwasi moge vinden (ik vond zijn uitspraak in de heat of the moment ook ongepast en begreep niet dat het rechtzetten daarvan zo lang moesten duren), daar gaat deze discussie rond het OM niet om.

Het probleem is dat de antiracisme-beweging door velen nog altijd als een ‘zij’-probleem wordt gezien. De strijd tegen racisme, net als voor schone lucht of drinkwater, zou niet beladen moeten zijn, of als het belang van enkelen moeten worden gezien. Deze ophef over de OvJ illustreert hoe racistisch Nederland in veel opzichten helaas nog altijd is. De OvJ is gisteren ook gestopt met de zaak van @ClariceGargard, die al 2 jaar bezig is met een zaak rond honderden hatelijke racistische reacties onder een livestream.

Waarom? Gezwicht onder obscure beschuldigingen van extreemrechts. Een broodmager verband uit proporties getrokken door een paar witte mensen die zich gekwetst voelen om hun ongemakkelijke opvattingen.

Met een NOS die daar aan meewerkt is er geen Telegraaf meer nodig.

Dit artikel werd geschreven door Joep Bos-Coenraad en verscheen eerder als verzameling Tweets. Afbeelding (cc) afkomstig van hier.