Quote du Jour | Wij Hollanders…

Ja, we staan er fraai op in het buitenland, met onze toeslagenaffaire en de “ahum” indrukwekkende manier waarop we reageren op de Corona-crisis. Van harte aan te bevelen is deze genadeloze analyse van Het Huidige Nederland uit Vlaanderen:

Nog maar een halfjaar geleden bekende Nederland zich, bij monde van zijn liberale premier Mark Rutte, tot een ‘slimme’ lockdown. Daarmee impliciet aangevend dat de rest van de wereld, alle buurlanden op kop, met hún lockdown, hún mondkapjesbeleid en hún avondklok zo stom waren als het achtereind van een varken. Subtiliteit was nooit de sterkste kant van ons Naderland.

Of deze:

De Nederlandse regering trad af om de zogenaamde toeslagenaffaire. Die is een aparte column van tien pagina’s waard, gezien de jarenlange en crapuleuze vermenging van uitgekookte hardvochtigheid, bureaucratische haarkloverij en vreemdelingenhaat in krijtstreepkostuum. Met de steun van een socialistische regeringspartner, en tegen een zondvloed van concrete klachten in, heeft het anonieme en ondoorgrondelijke ambtenarenapparaat van de Belastingdienst meer dan 25.000 gezinnen, die vaak reeds armlastig waren, ten onrechte verdacht gemaakt, veroordeeld, gepluimd en geplunderd

Ontluisterend.