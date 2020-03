Quote du Jour | Vrouwenhaat

GroenLinks parlementariër Kathalijne Buitenweg schreef voor De Groene een genuanceerde, persoonlijke beschouwing over hoe het tegenwoordig is om als vrouw in de schijnwerpers te staan. En over de haat, het zuur en het schunnige seksisme dat je in die positie over je uitgestort krijgt.

Vrouwen die zich wel prominent in de publieke ruimte laten zien, moeten blijkbaar worden gekleineerd. Terug naar keuken en bed. Via e-mails, blogs en sociale media worden veel vrouwelijke politici daarom geconfronteerd met porno, bedreigingen met verkrachting en seksistische teksten. ‘Toen ze haar weg omhoog neukte, heeft ze haar hersens veelvuldig beschadigd tegen het hoofdeinde.’ ‘Ja, die linkse tuinbroekteven zijn nog de ergste. Kunnen geen normale vent krijgen. Hopen op lekkere kamelelul (sic).’ Vooral vrouwen van kleur en uit religieuze minderheden hebben het te verduren, zoals de Britse Diane Abbott of de Nederlandse Sylvana Simons.

De Britse Labour-parlementariër Jo Cox was een van de slachtoffers van die golf van online vrouwenhaat, voordat ze werd vermoord door een extreem-rechtse terrorist in 2016.

Tegenwind hoort bij het vak van volksvertegenwoordiging; intimidatie niet. De te gure omgeving leidt ertoe dat nieuwe talenten zich nog eens achter de oren krabben. Ik zie het in mijn omgeving. Vooral vrouwen met een migratie-achtergrond, die weten dat ze extra hard zullen worden aangepakt, besluiten zich de stress van de publieke vernederingen te besparen en hun talenten op een minder zichtbare plaats in te zetten. En dan vragen we ons nog altijd collectief af waarom er zo weinig vrouwen zijn die hun vinger opsteken en naar voren treden!

Let wel: Kathalijne was echt genuanceerd. Het was geen preek voor eigen parochie, waarin alleen geklaagd werd over de ranzigheid die ‘links’ over zich uitgestort krijgt van ‘rechts’. Ze geeft ook voorbeelden van haatberichten aan het adres van Fidan Ekiz en de bedreigingen van Geert Wilders.

Niettemin kreeg Kathalijne op Twitter, in reactie op haar stuk, een weerzinwekkende bak rechtse derrie over haar heen. “Slachtofferrol”, “Soros”, “ja maar migranten die zijn pas vrouwonvriendelijk”, “Yasser”, “Jankerds”, “Koeltoer” “groene Khmer”… etcetera. Waarschijnlijk kunt u het zelf wel invullen, want zo origineel is het allemaal niet. Vergeet wel uw teiltje niet als u gaat kijken.

Mocht u nog enige twijfel hebben over de vraag of ultrarechts écht iets heeft met vrouwenrechten, raad ik u aan even te klikken op bovenstaande link voor een antwoord. Het is duidelijk: vrouwen (en hun eventuele rechten) zijn een stok om buitenlanders of moslims mee te slaan, en verder moeten vrouwen hun bek houden. Of, in de woorden van de meute online-trollen, “terug naar de keuken”.