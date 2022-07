Quote du jour | verantwoordelijk onderwijs

QUOTE - Doorgaan op deze weg is daarom geen optie; er is verandering nodig, en het onderwijs moet daarin het voortouw nemen, betoogt Aldo van Duivenboden. “Wat mij betreft is de tijd aangebroken dat het onderwijs het juk van de brave volger van economie en arbeidsmarkt afwerpt en het voortouw neemt als aanjager van de transitie naar een duurzame en inclusieve wereld”, schrijft hij.

Ok, het heeft misschien een beetje ’60’s vibes (Kritiese Universiteit iemand?), maar Aldo van Duivenboden van de OnderwijsInnovatie Hub van Hogeschool Saxion heeft hier natuurlijk wel 100% gelijk. Hadden ze in de jaren 60 trouwens ook wel, dat je een beetje systeemkritiek best mag verwachten vanuit het hoger onderwijs en dat het uitblijven daarvan gelijk staat aan het dienen van de status quo. Maar dat terzijde.

Van Duivenboden zegt wel meer zinnige dingen:

Wat mij betreft is de tijd aangebroken dat het onderwijs (en het onderwijs zijn wij, bestuurders, docenten, onderzoekers en ondersteuners, allemaal) het juk van de brave volger van economie en arbeidsmarkt afwerpt en het voortouw neemt als aanjager van de transitie naar een inclusieve en duurzame wereld. We hebben nood aan onderwijs waarin we samen met studenten, onderzoekers en professionals een wenselijke wereld creëren waarin welbevinden van mensen en respect voor de natuur centraal staan.

Hell yeah.