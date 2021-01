Quack?! Het informatieoveraanbod

ANALYSE, BRIEF - Beste Marcel,

In onze eerste twee stukken (een, twee) in deze reeks hebben we al een hoop aspecten de revue laten passeren. Ik vermoed dat we nog iets vergeten zijn: het informatieoveraanbod, meer in het bijzonder brownwashing en junknieuws. Dat zijn methoden om mensen met correcte informatie verkeerd te informeren.

Mijn eerste kennismaking met het informatieoveraanbod was in Apeldoorn, de stad waar ik ben opgegroeid. Daar is rond 1970 een tunnel onder de spoorweg aangelegd waar destijds nogal wat om te doen was. Een burgercomité wilde meer weten over de besluitvorming en kreeg toen niet de relevante stukken maar alle stukken, verdronk in informatie en kon geen vuist meer maken.

Brownwashing

Een variant hierop staat bekend als brownwashing. Deze term is ontleend aan de kunsthandel. Bij een veiling is het belangrijk te weten waar een voorwerp vandaan komt. Zo kun je uitsluiten dat het is gestolen en weet je zeker dat het echt is. De verkoper van een bedenkelijk voorwerp kan ervoor kiezen het voorwerp eerst te exposeren in een gerenommeerd museum. Of hij kan een wetenschapper uitnodigen er een artikel over te schrijven. De klant die daarna de veilingprospectus doorbladert, ziet allerlei op zich correcte en vertrouwenwekkende informatie, die verbergt dat het voorwerp in feite dubieus is.

De witwasser verft in feite de feilen weg onder een dikke laag informatie. Omdat bruine verf de reputatie heeft gebreken het beste te verbergen, spreekt men van brownwashing.

Junknieuws

Een andere manier om met correcte informatie te misinformeren, is junknieuws. Een voorbeeld dat jou als Utrechtenaar zal interesseren is de limes, de reeks Romeinse forten langs de Rijn. Er is een organisatie die deze linie tot werelderfgoed wil maken en dus de Romeinse aanwezigheid in de Lage Landen meer dan voorheen wil benadrukken. Dit is nogal een ingreep in ons geschiedbeeld, want vanouds benadrukken Nederlanders juist het Germaanse karakter van onze eerste eeuwen. We spreken immers een Germaanse taal. Benoorden Lemmer wonen mensen die zich nog steeds identificeren met een Germaanse stam.

Zo’n perspectiefwisseling is interessant en toont mensen iets van wat geschiedenis is: een discussie zonder eind. In de voorlichting over de limes krijg je echter steeds hetzelfde, vlakke verhaal te horen. Zoek maar op Google en je vindt een informatieoveraanbod dat aan elkaar hangt van oppervlakkigheid. Dit is junknieuws: een berg simpele informatie die verbergt dat er ook een echt verhaal is. Het gevolg is voorspelbaar: mensen die belangstelling krijgen, vinden nooit iets méér, concluderen dat er niets te beleven valt en lopen weg.

Ik heb inmiddels tientallen mailtjes beantwoord van mensen die afhaakten en vervolgens een of andere pseudowetenschappelijke theorie omhelsden. Bijvoorbeeld dat de Romeinen nooit in Nederland zijn geweest. Zonder dat de erfgoedsector mensen inhoudelijk onjuist informeert, duwt ze mensen van de wetenschap weg.

Wat te doen?

De oplossing is in dit geval simpel: zorg dat het informatieaanbod gevarieerder is. Anders gezegd: let erop dat je in je voorlichting niet alleen de gemiddelde maar ook de geïnteresseerde burger informeert. De huidige praktijk, dat een erfgoeddienst een op zich zinvol product met junknieuws onder de aandacht denkt te kunnen brengen, is in feite een niet efficiënte inzet van gemeenschapsmiddelen. Het is helaas hoe ons ambtelijk apparaat werkt.

Ik hoef niet uit te leggen dat uit een zo werkend ambtelijk apparaat bestuurders voortkomen die opvallende schoenen aantrekken, ervoor zorgen dat de media het dáár over hebben en het dus ook niet hebben over de echte onderwerpen. Zoals zwalkend overheidsbeleid inzake corona.

Tot slot: er is hier een duivels dilemma. De kritische journalist die de dynamiek wil doorbreken, zal moeten benoemen dat bepaalde informatie dient voor brownwashing of functioneert als junknieuws – en reproduceert het dus.