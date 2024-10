Politiek discours als amusement pleegt verraad aan de publieke zaak

OPINIE - Over iets minder dan twee weken zijn de Amerikaanse verkiezingen. De druk op de Amerikaanse kandidaten om zich bij de kiezer in de kijker te spelen, neemt dus toe. Beeldvorming lijkt er daarbij meer toe te doen dan inhoud. Dat ligt vooral aan de aard van de hedendaagse media.

Bij het zien van een TikTok-commentaar op de laatste stunt van Donald Trump viel het me in eens binnen: we zitten met z’n allen naar reality-televisie te kijken. Trump had op een opmerking van Kamala Harris dat zij nog bij McDonalds had gewerkt gereageerd door zelf achter de frituur te gaan staan. Zo presenteerde hij zich als de ware man van het volk. Daar reageerde jan en alleman dan weer op, dat hij zelfs de frieten nog wist te verpesten.

Snuggere kijkers wisten te achterhalen dat de bewuste McDonalds die dag speciaal voor Trump buiten bedrijf was gesteld. Een beetje televisieproducent weet dat je nooit iets aan het toeval moet overlaten. De enthousiaste klanten waren vermoedelijk dan ook speciaal geselecteerd. Allerlei nieuwszenders brachten deze kunstgreep echter braaf. Het beeld van Trump in McDonalds-outfit achter het loket was een beeld gemaakt voor TV, zoals het ritje op een tank door presidentskandidaat Michael Dukakis in 1988 gemaakt was voor een foto in de krant.

Politieke campagnes zijn reality-TV geworden en nieuws is veelal een vorm van entertainment. Geen wonder dus dat een reality-koning en showman bij uitstek het politieke gesprek domineert.

Neil Postmans amusementsthese

De mediacriticus Neil Postman analyseerde dit verschijnsel al scherp in 1985. Hij schreef er een boek over, Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. Het was het tijdperk Reagan en veel intellectuelen (waaronder Postman) vonden dat maar een onserieuze trekpop. Reagans voornaamste kwaliteit bestond uit zijn mediagenieke persoonlijkheid. Hij was een sympathieke acteur die de rol van Amerikaanse president speelde. Daar gebruikte hij handig de TV voor. Dat deed hij zo goed, dat Ronald Reagan nog altijd volgens veel Amerikanen de beste president aller tijden was.

Volgens Postman maakt de televisie geïnformeerde burgers tot passieve consumenten, die vooral op zoek zijn naar vermaak. Dat zit ‘m in de aard van het medium. Televisie leent zich nu eenmaal niet voor uitvoerige analyse, waar het geschreven woord dat wel deed. Het beeld domineert, en alles moet in snelle, hapklare brokken. Items moeten snel de eetlust op kunnen wekken, makkelijk verteerbaar zijn, en veel afwisseling bieden. Dat verandert ook hoe we informatie tot ons nemen.

The problem is not that television presents us with entertaining subject matter but that all subject matter is presented as entertaining, which is another issue altogether. To say it still another way: Entertainment is the supra-ideology of all discourse on television. No matter what is depicted or from what point of view, the overarching presumption is that it is there for our amusement and pleasure. — Neil Postman, Amusing Ourselves to Death

Scoren in de media

Bij het beeldmedium gaat het niet om het uitwisselen van argumenten of beleid, maar wie er het beste overkomt. Dankzij social media zien we deze wetmatigheid zelfs parlementaire interventies beïnvloeden. Het gaat er in debatten of Kamervragen vaak niet om of de waarheid boven tafel komt, maar om een gotcha-momentje te creëren, zodat er een pakkend clipje op Twitter gegooid kan worden. Politiek verslaggevers zitten vervolgens aan talkshowtafels als sportcommentatoren te analyseren wie het politieke spel op dit moment het behendigste speelt, en wie er punten scoort.

Niet toevallig werd Geert Wilders door diezelfde politieke verslaggevers uitgeroepen als ‘politicus van het jaar’, liep het journaille jarenlang weg met Thierry Baudet en was Caroline van der Plas een tijdje de lieveling van de talkshows

De prioriteit van praatprogramma’s is niet om het publiek te informeren – dat is mooi meegenomen – maar om momenten te creëren waarover de volgende dag aan de koffieautomaat gepraat wordt, momenten ook waarover andere journalisten weer berichten. Vandaar dat we ook in serieuze praatprogramma’s regelmatig sensationele onderwerpen, human interestverhalen en hanengevechtjes zien terugkeren. Vandaar dat we politiek verslaggevers steeds vaker met draaiende camera’s zien vissen naar grappige quootjes en beschaamde gezichten.

Het medium is de ideologie

Wat opvalt bij dit alles is hoe dominant de televisie is gebleven. Ondanks de proliferatie van de smartphone en het vermogen om te reageren en zelf clipjes te maken, wordt er toch vooral gereageerd en gedeeld van wat er te zien is op televisie. Net als bij de introductie van de boekdrukkunst en de radio en later televisie, is niet onmiddellijk duidelijk wat het effect van nieuwe media zal zijn. Maar dat het bij machte is bestaande sociale verstandhoudingen ingrijpend te wijzigen, zoveel is duidelijk.