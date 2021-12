Onbeperkt mandaat voor onderzoek naar Israëlische oorlogsmisdaden

Er is geen tijdslimiet voor de commissie bepaald. Het is de eerste keer dat de VN een commissie met een dergelijk mandaat in het leven heeft geroepen.

Het voorstel was afkomstig van de Raad voor de mensenrechten van de VN, die in mei besloot het onderzoek op te zetten na de laatste,11dagen durende Israëlische aanval op Gaza. De VN-secretaris-generaal had over die aanval opgemerkt dat er mogelijk oorlogsmisdaden waren begaan. De stemming in de Raad was destijds 24 voor, negen tegen en 14 onthoudingen. Bij de huidige stemming in de AV ging het erom goedkeuring te krijgen voor het budget. Tegen het besluit stemden alleen Israël, de VS, Hongarije, de Marshall Eilanden, Micronesia, Nauru, Palau and Papua Nieuw Guinea.

Bij de Israëlische aanvallen op Gaza in mei werden 260 Palestijnen gedood, van wie 66 kinderen. Er werden ruim 2.000 huizen verwoest en er werd enorme schade aangericht aan de infrastructuur, zoals klinieken, scholen, wegen, en water- en elektriciteitsvoorziening. Michele Bachelet, de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten, zei onlangs dat de situatie in de bezette gebieden ”catastrofaal” is geworden en dat ongeveer vier miljoen mensen met ernstige beperkingen te kampen hebben.