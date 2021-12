Oh ja, de kerstkaarten

Voor wie het vergeten is: kerst is Josef en de maagd Maria, de stal in Bethlehem, de geboorte van Jezus. Een oud verhaal? Welnee, dolende mensen, in verwachting van wat dan ook, zijn aan de orde van de dag. En dan gaan we u toch een fijne kerst wensen.

Hier wat kerstkaarten voor alle Sargassolezers. Bij wijze van kerstgroet.

Truthout.org Madonna and Child of Surveillance (Image: Jared Rodriguez / Truthout).



Madonna And Child Art Raphael Moderne by James W Johnson.



Damien Hirst – Mother and Child Divided ( een half doorgesneden koe en idem kalf op sterk water).



Banksy Christmas card: “If Jesus were to come this year, Bethlehem would be closed.”