Machtswisseling in Polen nog ver weg

Paus Franciscus is ernstig in verlegenheid gebracht door een boek van de Nederlandse correspondent van Trouw Ekke Overbeek over zijn voorganger Johannes Paulus II. Het boek laat zien dat de voormalige paus, toen hij kardinaal was in Krakau, wist dat priesters onder zijn gezag kinderen misbruikten. Hij bezorgde hen andere functies, waarin ze in sommige gevallen nieuwe slachtoffers maakten. De aartsbisschop van Krakau, Marek Jedraszewski vergelijkt de onthullingen in het boek met de moordaanslag op de paus in 1981. Regeringspartij PiS kwam na de uitzending van een tv-documentaire waarin slachtoffers van het misbruik aan het woord kwamen direct in het geweer ter verdediging van hun Poolse paus. Premier Morawiecki liet een filmpje vervaardigen waarin hij zijn bewondering uit voor kardinaal Woytila. ‘Vandaag woedt niet alleen een oorlog voorbij onze oostgrens’, zegt de premier, terwijl op de achtergrond beelden te zien zijn van Johannes Paulus die mensenmenigten zegent. ‘Helaas zijn er kringen die proberen om in Polen niet een militaire, maar een oorlog om de beschaving te ontketenen.’ Horen we iets dergelijks niet ook wat verder naar het oosten?

Franciscus laat een ander geluid horen. Hij veroordeelt zijn voorganger niet direct, maar wijst op de context van de tijd. ‘In die periode werd alles nog in de doofpot gestopt.’ Maar, zo zegt de paus in hetzelfde gesprek, de katholieke kerk heeft wat hem betreft haar les geleerd. Sinds de misbruikschandalen in Boston, die in 2002 openbaar werden, heeft de kerk volgens de paus een nieuwe houding aangenomen bij misbruikgevallen. ‘De koe wordt bij de horens gevat.’

De ophef in Polen over het misbruik in de katholieke kerk wordt door PiS schaamteloos gebruikt om haar achterban op het platteland aan zich te binden. Later dit jaar zijn er verkiezingen in Polen en een nieuwe overwinning van de conservatieve regeringspartij is mogelijk, maar allerminst zeker. In de polls staat de partij voorlopig nog wel voor op de belangrijkste oppositiepartij, het liberale Burgerforum van Donald Tusk. Doorslaggevend zijn naar verwachting de beloftes die de partijen gaan doen om de welvaart in stand te houden. De regeringspartij heeft daarbij een streepje voor omdat ze de mogelijkheid heeft de burgers vlak voor de verkiezingen nog een paar cadeautjes te doen. En ze hebben controle over een belangrijk deel van de media. PiS hoopt verder met onversneden conservatief nationalisme aan de macht te kunnen blijven. De Poolse geschiedenis geeft de conservatieven nog steeds, en nu meer dan ooit, voldoende aanknopingspunten om zich op dit punt te profileren voor een aanzienlijk deel van de Poolse kiezers die niets moeten hebben van genderideologie, LHBT-rechten, abortus, euthanasie.

Abortus

De strijd over het recht op abortus is deze week weer opgelaaid. Een rechtbank in Warschau veroordeelde vrouwenrechtactiviste Justyna Wydrzynska tot een taakstraf vanwege het verstrekken van abortuspilen aan een slachtoffer van huiselijk geweld. De echtgenoot ontdekte de pillen en deed aangifte. Polen verbiedt in vrijwel alle gevallen abortus. Eind 2021 heeft dat volgens tegenstanders van de wet geleid tot de dood van een vrouw die artsen uit vrees voorstrafrechtelijke gevolgen niet durfden te helpen. Ook het verstrekken van abortuspillen is strafbaar. De ultrakatholieke lobbyclub Ordo Iuris mocht van de rechter in het proces tegen Wydrzynska optreden als de vertegenwoordiger van het ongeboren kind.

Poolse activisten hopen op een ferm standpunt van de EU tegen het Poolse abortusbeleid. Europarlementariërs van diverse partijen hebben zich er voor uitgesproken. Maar noch Ursula von der Leyen noch parlementsvoorzitter Roberta Metsola voelt de behoefte om het voor Wydrzynska op te nemen. Het oordeel van Metsola wordt extra kritisch bekeken. Zij is afkomstig uit Malta, een andere EU-lidstaat met een zeer stringente anti-abortuswet, en er waren eerder al twijfels of ze de brede instemming in het Europarlement met het recht op abortus wel zou respecteren.