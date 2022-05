Le Pen is verslagen door Macron! Is de wereld nu weer veilig?

ANALYSE - Le Pen is verslagen door Macron. En Janez Janša, de extreemrechtse premier van Slovenië, is verslagen door de centrumlinkse Golob.

[ Dit artikel verscheen afgelopen maandag op grutjes.nl ]

Goed nieuws zou je zeggen, en dat is het ook.

LePen in France and Jansa in Slovenia losing on the same day is a giant victory for the renewal of democratic values in Europe and a huge setback for populist nationalism! Maybe the global tide is turning? — Michael McFaul (@McFaul) April 24, 2022

Maar het soort teksten zoals Michael McFaul (adviseur van president Obama) die hier bezigt, zijn compleet over de top.

“LePen in France and Jansa in Slovenia losing on the same day is a giant victory for the renewal of democratic values in Europe and a huge setback for populist nationalism! Maybe the global tide is turning?“

Dit is namelijk totaal geen “gigantische overwinning voor democratische waarden”, laat staan dat “het wereldwijde tij nu gekeerd is”, de extremistische Janša heeft ongeveer net zoveel stemmen gekregen als de vorige keer.

Het is gaaf dat een andere partij groter is geworden, maar extreemrechts is niet kleiner geworden. Janša’s SDS (De Sociaaldemocratische Partij van Slovenië hernoemde zich in 2003 in SDS, Sloveense Democratische Partij) is tegenwoordig niet alleen maar radicaal rechts-populistisch, maar heeft zelfs banden met neonazistische Blood and Honour-groepen. En ze hebben dus net zoveel stemmen als de vorige keer.

En de Franse Le Pen dan? Die heeft zelfs juist veel méér stemmen dan vorige keer.

Zelfs ondanks de oorlog in Oekraïne, en het algemeen bekende feit dat Poetin Le Pen met miljoenen heeft gesteund.

Dus hoezo hebben de democratische krachten een gigantische overwinning behaald op extreemrechts? Extreemrechts is precies even sterk gebleven in het ene land, en is flink gegroeid in het andere.

Gemarginaliseerden hielden Macron in het zadel, met dichtgeknepen neus

Zoals Fatima Faid en Okke Ornstein terecht opmerken op Twitter:

”Macron heeft niet gewonnen om zijn neoliberale programma, maar dankzij de stem van arm en POC Frankrijk. Zij, die eigenlijk liever radicaal-linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon hadden gezien, hebben voorkomen dat Frankrijk met een extreemrechtse regering opgescheept zou komen te zitten.”

“Macron zal ze belonen voor de redding van zijn land van het fascisme, door nog meer xenofobe wetten te maken.

Dit is namelijk wat er altijd gebeurt; in plaats van zich te realiseren wie de offers heeft gebracht en daar verbinding mee te zoeken, gaan ze meteen verder met vergeefse pogingen de kiezers van de vijand te paaien. Obama deed dat, Biden doet dat, Macron deed dat, Rutte doet dat.”

“Macron is toch zelf begonnen over ‘het probleem vd hoofddoek’?

Wat een zeer belanden onderwerp is, gezien de genocide door Frankrijk in Algerije waarbij de hoofddoek als excuus voor van alles is gebruikt.”

“Het zijn ook de bewoners van de verarmde streken op het platteland, de mensen die zich een slag in de rondte hebben geprotesteerd tegen neoliberale pensioenwetten etc. — en die allemaal met dichtgeknepen neus op hem hebben gestemd vandaag — die hij in de kou gaat laten staan.”

Glorieuze overwinning, of uitgesteld verlies?

Terug naar de tekst van Obama-adviseur McFaul, met zijn enorme overwinning, want ik wil graag nog wat commentaar toevoegen aan de zinnige (geparafraseerde) woorden van Faid en Ornstein.

In plaats van op te scheppen over ‘giant victories’, die in werkelijkheid dichter bij een uitgesteld ‘defeat’ liggen, zouden centristen de oorzaken van de opkomst van extreemrechts eens moeten aanpakken.