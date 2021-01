Kust op Zondag | Pizzadozen

Enig idee hoeveel kunst we weggooien? Misschien zijn we zo nonchalant omdat we het gratis en in enorme hoeveelheden krijgen aangeboden. En dikke kans dat die berg weggegooide kunst in tijden van corona fiks groter is geworden.

We gaan eens kijken naar ‘verpakkingskunst’. Daar moet je nog goed mee oppassen, want het coronavirus schijnt het goed vol te kunnen houden op plastic en ook op karton blijft het een dag in leven. Een kartonnen preventiescherm biedt dus misschien niet de beste bescherming.

Maar er wordt met ‘verpakkingskunst’ nog aardige dingen gedaan. Bijvoorbeeld de vet fraaie kunst op pizzadozen.

Kunst op pizzadozen

Een voor de hand liggende variant: reproducties van meesterwerken op de doos. De Finse Kirsi Karppinen beschilderde tien pizzadozen met oude kunst. Hier haar versie van de Narcissus van Caravaggio.

Is de spotprent kunst? En kunt u zich dan voorstellen dat een Nederlandse horecaondernemer een cartoonist vraag zijn pizzadozen te voorzien van een Rutte, De Jonge. Koolmees en Wiebes die het land opvreten? In Italië meende een pizzabakker in Turijn dat Berlusconi en coalitiegenoten het land aardig verdeelden.

In onzekere tijden moeten we vaak eerst door een flinke zure appel heen, vooraleer’ alles weer goed komt’. Dat cliché verwerkten de broers Hugo en Sholto Brown van het Britse ontwerpbureau id-iom op deze toch wat deprimerende pizzadoos.

Kunst met pizzadozen

In Hongkong bedachten uitbaters van de roemruchte keten Pizza Hut een stuntje dat de verkoop omhoog zou stuwen. Geef de klanten een filmprojector cadeau: de’ Blockbuster Box’.

Uit de vele online projecten onder de noemer ‘Creatief in corona quarantaine’ (goed voor kinderen én volwassenen), kijken we bij Artrageous with Nate (van Nate Heck) naar ‘Pizza Box Sculpture‘.

Kunst in pizzadozen

In een tijd waarin een pandemie nog puur fictie was, zette Dorian Temming een kunst-bezorgservice op. Hedendaagse kunst bezorgt aan huis: ‘Art of the box’. De bezorgpizza was haar inspiratie.

Maar nu bezoek aan galeries en ateliers zo goed als stil ligt, worden allerlei ideeën ontwikkeld om kunstenaars toch aan het werk te houden. In Leeuwarden krijgen een drietal horecaondernemers en drie kunstenaars wat support dankzij ‘Pizza Box Art’.

Je bestelt een pizza en voor een extra twee euro krijg je ook een kunstprint van een van de lokale kunstenaars. Het restaurant krijgt de helft, de kunstenaar de andere helft (van de euro’s ). Je mag werk verwachten van Cote Veragua van Cote Create, Janneke Oevering van Studio Jannemans en Michiel Kloppenburg (illustrator en motiondesigner).

Om zo iets nog aantrekkelijker te maken: wat dacht u van een pizza met uw eigen beeltenis of die van uw geliefde er op? Om in de galerij van pizza’s met beroemdheden op genomen te worden.

Buitenpizzadozen

Altijd wel de bijwerkingen van pizzadozen in gedachten houden a.u.b. Deze sculptuur was een van de objecten die het publiek moest motiveren niet van alles en nog wat op staat te dumpen (Clean City Campaign in Kopenhagen).

Tot slot: Scott Wiener heeft de grootste collectie pizzadozen verzameld. Daarover bracht hij ook het boek Viva la Pizza uit.

Prettige zondag.