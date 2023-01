Kunst op Zondag | Ze hoopte dat alles zo zou blijven

Ze hoopte dat alles zo zou blijven,

zou blijven zoals het was.

Steeds dezelfde leerlingen,

in steeds dezelfde klas.

En dat haar buurjongen niet zou verhuizen,

en dat haar ouders gingen voor eeuwige trouw.

Dat haar vriend haar vriend zou blijven,

en haar nooit verlaten zou.

En dat haar collega nooit elders

solliciteren zou. Ze wilde dat

alles zou blijven zoals het was.

Ze hoopte dat alles zo blijven zou.

Dat het feestje geen einde hebben zou.

Dat die zomer eindeloos duren zou,

dat de winter eindeloos duren zou

en nooit zou overgaan, hoogstens dan

vooruit, in een eindeloze zomer,

die nooit zou overgaan, hooguit dan in –

Ze hoopte dat het einde uit zou blijven,

ze hoopte op de eeuwigheid,

en dat die altijd blijven zou.

-o-o-o-

Van de redactie:

Niets blijft altijd. Dit is helaas de laatste Kunst op Zondag van M&M. Foto’s van Maria Willems werden gekoppeld aan gedichten van Michiel van Hunenstijn. Ze begonnen 8 maart 2020 en vandaag eindigen ze met hun 37e Kunst op Zondag. Je kan ze blijven volgen op hun eigen weblogs: het fotoblog van Maria en het weblog van Michiel.

Daarnaast hebben we ook kunnen genieten van M&M’s bijdragen aan Closing Time (463 x), Poetry du Jour, Quote du Jour, de verhalen uit Dirkswoud en nog zo het een en ander. In totaal zo’n 543 bijdragen.

We bedanken hen en citeren met welgemeende instemming de eerste reactie op hun eerste stukje: Mooi, dankjewel.

M&M, het ga jullie goed.