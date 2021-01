Kunst op Zondag | verkent musea online

REPORTAGE - Door de verlenging van de lockdown blijven de musea voorlopig t/m 9 februari 2021 dicht. De honger naar kunst en cultuur neemt hierdoor verder toe. Museummedewerkers werken sinds het begin van de corona-pandemie intensief aan alternatieven. Als kunstliefhebber kun je nu in talrijke musea virtuele rondleidingen volgen, online de collectie bekijken of podcasts beluisteren. Uit dit wekelijks groeiende aanbod heb ik voor Kunst op Zondag een eerste selectie gemaakt. Ik wens je veel online plezier.

“Cultuur biedt ons interpretatiekaders.

En meer dan dat, ze biedt ook veerkracht.”

uitspraak: Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis bron:Radboud Recharge 14.1.2021 © Bea Ros

Struin thuis door het Van Abbemuseum

Bezoek nu via de virtuele rondleiding de tentoonstelling Positions #6: Bodywork in het Van Abbemuseum. Voor deze tentoonstelling bestudeerden vijf kunstenaars de maakbaarheid van het lichaam. Het effect is humoristisch, hallucinerend, klinisch en onthullend. Via deze link kun je thuis door het museum struinen.

In de zaalafbeeldingen staan verwijzingen naar onder andere videofragmenten waarin de kunstenaars zelf uitleg geven over hun werk. De artiesten die aan dit project hebben meegewerkt zijn de Engelse kunstenaar, filmmaker en schrijver Zach Blas (1981), de Bengalese kunstenaar Praneet Soi (1971), de in Londen geboren artiest Navine G. Khan-Dossos (1982), Laure Prouvost (1978) videokunstenaar geboren in het Franse Croix en de Noorse kunstenaar Ajla R. Steinvåg, die nu in Eindhoven woont en werkt

Je kunt helaas niet alle informatie thuis zien omdat sommige links verwijzen naar video’s die op zaal worden gedraaid. Een kleine ‘jammer’ maar al met al wel een leuke kennismaking met de expositie Body Work.

Magie van het Licht in Musea Zutphen

In minder dan vier minuten krijg je een indruk van de jubileumexpositie Magie van het Licht van de Hollandse Aquarellistenkring (HAK). Op 16 oktober 2020 vierde deze kunstkring haar 75ste verjaardag. Reden voor een feestelijke tentoonstelling in Museum Henriette Polak in Zutphen. Magie van het Licht laat zien dat waterverfkunst springlevend is en een grote diversiteit kent in technieken, verschijningsvormen en onderwerpkeuzes.

Collectie Henriette Polak

De oprichters van de Hollandse Aquarellistenkring, waaronder Kees Verwey (1900-1995), Otto de Kat (1907-1995) en Jan Wiegers (1893-1959) zijn allemaal vertegenwoordigd in de collectie van Museum Henriette Polak. De leden van de kunstkring willen de belangstelling voor de waterverfkunst stimuleren. Dit ideaal wordt gedeeld door het museumteam dat regelmatig aandacht besteedt aan aquarellisten. Voor Magie van het Licht is een keuze gemaakt uit het werk van alle 59 huidige leden van de Hollandse Aquarellistenkring. Daarnaast is er een selectie werken te zien uit de eigen collectie van het museum.

Volg via deze link het laatste nieuws rondom de (her)opening van en de tentoonstellingen in Musea Zutphen.

Charlotte Salomon in Close-up

Het Joods Historisch Museum in Amsterdam heeft een heel bijzonder collectiestuk: ‘Leven? of Theater’? Dit is het levenswerk van de jonge Joodse kunstenaar Charlotte Salomon. Mede door de kwetsbaarheid van het papier is dit werk sporadisch te zien. Mirjam Knotter, conservator van dit museum heeft de tentoonstelling Charlotte Salomon in Close-up samengesteld. Hierin belicht ze de invloed van de film in Berlijn in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. In de expositie wordt heel specifiek gekeken naar de invloed van film op het levenswerk van Charlotte Salomon Leven? of Theater?

De tentoonstelling is maar een half uur open geweest voor publiek en toen begon de lockdown. Mirjam Knotter en haar collega’s kwamen al snel met een online alternatief. Via onderstaande link kun je Knotter virtueel volgen door de expositie Charlotte Salomon in Close-up.

Leven? of Theater?

In november 2017 heeft het Joods Historisch Museum voor het eerst alle pagina’s laten zien van ‘Leven? of Theater?’ van Charlotte Salomon. Via deze link kun je deze expositie nog eens terug zien.

Mauritshuis het eerste gigapixle-museum ter wereld

De camera’s van de nieuwszenders stonden deze weken vaak op het Torentje gericht. De ‘buurman’ van dit iconische gebouw is Museum Het Mauritshuis in Den Haag. De missie van dit museum is: “Het beste van de Nederlandse schilderkunst uit de tijd van Rembrandt en Vermeer delen.” Sinds kort doen ze dat op een unieke manier. Zesendertig topstukken uit de collectie van dit museum zijn in zogenaamd gigapixel-formaat gedigitaliseerd. Hiermee is het Mauritshuis het eerste gigapixel-museum ter wereld.

Volg de kwaststreken van de kunstschilder

Door de koppeling met de Second Canvas-app van het Mauritshuis, worden de mooiste verhalen achter de meesterwerken onthuld én kun je er tot op de kwaststreek op inzoomen. Maar liefst 36 meesterwerken, waaronder alle werken van Johannes Vermeer (1632-1675), vier doeken van Rembrandt (1606-1669) en drie werken van Jan Steen (1626-1679). Ook de publiekslievelingen Het puttertje (1654) van Carel Fabritius (1622-1654) en De stier (1647) van Paulus Potter (1625-1654), kun je nu thuis tot in het allerkleinste detail te bekijken. Je kunt hier het Mauritshuis virtueel bezoeken. Je kunt kiezen uit een ‘inleidende tour’ of voor de optie ‘zelf rondlopen’

Ontdek hier het eerste gigapixel museum ter wereld.

Podcast ‘Zin in Kunst’

Een ander medium om online een expositie of collectie te verkennen is een podcast. Het team van het Kunstmuseum in Den Haag werkt aan een grote tentoonstelling Het gedroomde museum. Als voorbereiding hierop is de podcast ‘Zin in Kunst’ gemaakt. Rappers (Yousef Gnaoui) Sef en Stevel van Lummel dwalen door het museum. Terwijl ze hier rondlopen, luisteren ze naar de verhalen van medewerkers. Daarnaast praten ze ook met kunstschilder Navid Nuur (1954) en Cathelijne Blok van het feministisch kunstcollectief The TittyMag. De rappers vragen de artiesten wat hen verwondert, opvalt of juist teleurstelt als zij een museum bezoeken. Tijdens hun verkenningstocht door het museum bekijken de rappers het museum ook met een kritisch oog.

Via deze link krijg je toegang tot het Kunstmuseum en vind je meer details over de podcast en alle andere online aanbiedingen.

Dit was de eerste selectie voor “Kunst op Zondag online” en ik wens oprecht dat het ook de laatste is!…? Ik vertrouw erop dat ik je honger naar kunst een beetje heb kunnen stillen met deze artistieke amuses. Laat me in een reactie weten wat jij op dit moment het meest mist op het gebied van kunst en cultuur. Voor nu een fijne zondag en sterkte de komende weken.

© gebruik van de afbeeldingen met dank aan de genoemde musea, kunstenaars en Wilma Lankhorst.

© van de uitgelichte foto boven van dit artikel is van het Van Abbemuseum in Eindhoven © foto Van Abbemuseum.