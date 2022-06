Kunst op Zondag | Politicomedie

Volodymyr Zelensky bewijst dat niet alleen dat iedereen president kan worden, maar het ook kan zíjn.

Zijn carrière als komiek en acteur wordt bij herhaling van stal gehaald om te illustreren wat een bijzondere carrièreswitch hij heeft gemaakt. Met als pikante toevalligheid dat hij al eerder president was in televisieserie (en film) ‘Dienaar van het volk’.

De gelijknamige politieke partij (‘Sluha narodu’ in het Oekraïens) presenteerde in 2018 Zelensky als presidentskandidaat. In 2019 won hij de verkiezingen en de rest is inmiddels een korte maar hevige geschiedenis.

Het is geen bijzonderheid dat filmacteurs de politiek ingaan. Maar een komiek die het tot president schopt? Ook dat is geen unicum.

Komiek Dick Gregory (1932 – 2017) deed in 1968 een gooi naar het presidentschap in Amerika. Als inschrijfkandidaat voor de Freedom and Peace Party. Een inschrijfkandidaat is iemand wiens naam niet op de stembiljetten staat, maar die door kiezers op het biljet kan worden bijgeschreven. Gregory kreeg zo nog 47.097 stemmen

Hier een button die bij zijn campagne werd gebruikt en hieronder een kort fragment uit de David Frost-show (1968).

Als komiek heeft hij het lang volgehouden. Hieronder een fragment uit het tv-programma ‘1st Amendment Stand Up’, waarin we Gregory op 77-jarige leeftijd nog actief zien.

In 2016 haalde de Servische komiek Luka Maksimović ook het presidentschap niet. Hij werd derde.

Komieken die wel president werden:

Jimmy Morales, van de conservatief-nationalistische rechtse partij FCN/Nation, was van 2016 tot 2020 president van Guatemala.

Marjan Šarec werd minister-president van Slovenië van 2018 tot 2020. Eerder was hij al eens gekozen tot burgemeester van Kamnik, een plaats in Noord-Slovenië. (2010–2018).

Er zijn / waren meer komieken met politieke ambities. Niet altijd voor het hoogste ambt.

In IJsland werd Jón Gnarr in 2009 burgemeester van de hoofdstad Reykjavik. Zijn de satirische politieke partij ‘Beste Partij’ haalde zes van de vijftien zetels in de gemeenteraad.

In 2018 werd Hayk Marutyan burgemeester van de Armeense hoofdstad Yerevan. Vorig jaar stapte hij op na een motie van wantrouwen die door een meerderheid van de gemeenteraad werd gesteund. Een en ander gevolg van politieke onenigheid tussen hem en de regerende Civil Contract-partij, waar Marutyan in 2020 uit was vetrokken.

Op het niveau van parlementariër (Kamerlid) kwamen we tegen:

Al Franken, die in 2009 in de Amerikaanse Senaat kwam. Hier zien we hem er nog op terugblikken in de Tonight Show.

Komiek Tiririca (pseudoniem voor Francisco Everardo Oliveira Silva) werd in 2010 gedeputeerde in het Nationaal Congres van Brazilië. Hier zien we dat comedy beslist geen linkse hobby hoeft te zijn, want hij vertegenwoordigd de conservatief-liberale Republikeinse partij.

Maar hebben we in Nederland dan geen enkele humorist in de politiek? (verzoeke hier geen gebruik te maken van de open deur). Jawel!

Van 2010 tot 2014 was cabaretier Patrick Nederkoorn gemeenteraadslid voor D66 in Amersfoort.

Cabaretier George van Houts was in 2018 lijstduwer voor de Piratenpartij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Dit jaar nogmaals, nu voor de gecombineerde lijst Groenen Basis Piraten. Van Houts kunnen we reken bij de groep complotdenkers met politieke ambities. En wel hierom…

Bij de laatste gemeenteraadsverkieingen kwamen we nog een komieke lijstduwer tegen. In Amsterdam trad voor D66 Greg Shapiro als zodanig op. De Amerikaanse Nederlander is onder andere bekend van Boom Chigago.

Kijk en luister naar Greg Shapiro die uitlegt hoe onder het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie (2016) de vergaderingen anders zullen verlopen.

Rest ons nog één obligate vraag: welke Nederlandse komiek ziet u graag als opvolger van Rutte?