Kunst op Zondag | Marius van Dokkum

In december bezocht ik in Harderwijk het Marius van Dokkum Museum. Als je in het oosten van het land in een boekhandel bent kom je vaak ansichtkaarten met zijn werk tegen. Daar ken ik zijn werk in ieder geval van en het leek me leuk om eens in het museum nader kennis te maken met meer werk van hem. Heel verrassend! Ten eerste het oude buurtje in Harderwijk waar het museum in een prachtig oud pandje is gevestigd (pandje werd in de 16de eeuw al gebruikt door de St. Johannieterorde en later door de universiteit voor de anatomielessen) , maar ook dit werk bijvoorbeeld. Wat ik ken van hem is vooral kunst met een glimlach, maar dit vind ik ook prachtig, zo teer, bijna ontroerend.

Dit is wat ik bedoel met “kunst met een glimlach”….wat leuk en typisch voor het werk van Marius van Dokkum.

Als kind al wist hij dat hij kunstschilder zou worden; hij deed niks anders dan tekenen. Hij ging naar de kunstacademie met het idee dat je daar schildertechnieken zou leren, maar in die tijd was realisme een taboe, je moest experimenteren. Omdat hij toch de voorkeur gaf aan realistisch werk, kreeg hij het advies om door te gaan als illustrator/vormgever. daar heeft hij nooit spijt van gehad, want zo leerde hij goed tekenen. Schilderen leerde hij later van collega’s als Henk Helmantel.

Een beetje noodgedwongen koos van Dokkum na zijn studie aan de kunstacademie voor een betaalde baan. Zijn studiebeurs hield op en er moest wel brood op de plank komen. Hij kreeg een parttime baan aangeboden bij een papierfabriek. De vaste inkomsten maakten het mogelijk om de rest van de week voor zichzelf bezig te zijn. Hij werkt daar nog steeds in de ochtenduren. Dat geeft hem structuur, maar ook voeling met de maatschappij; er loopt daar van alles rond; van directeur tot mensen op de werkvloer. Dat geeft hem weer inspiratie voor zijn schilderijen. Mocht je in de buurt van Harderwijk zijn, moet je zeker even binnenlopen, want het tovert zeker een glimlach op je gezicht! (op dit moment dicht en gaat het weer open dan weer aanmelden van te voren) meer info: www.mariusvandokkummuseum.nl



Verscheen eerder op Kunstdwalingen.