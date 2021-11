Kunst op Zondag | Duo’s

Er was geen specifieke aanleiding, maar ik struinde door het archief van Kunst op Zondag om eens na te gaan of er wel aandacht aan duo’s is besteed. En jawel hoor.

Dat kan bijna ook niet anders want in de tien jaar dat er voor deze rubriek 657 stukjes zijn geproduceerd (momenteel leest u de 658e) is er ook werk van een aantal stelletjes tentoongesteld in onze virtuele kunstgalerie.

Het zou een onderwerp op zich kunnen zijn gezien de vele Nederlandse en internationale kunstenaarsduo’s. We halen er nog eens een paar naar boven, die op enigerlei wijze een verband met de huidige tijd hebben.

Zorgrobot?

De zorg dreigt te bezwijken onder de coronapandemie. Al zouden er op wonderlijke wijze een fiks aantal ic- en verpleegbedden bij komen, dan nog is de vraag waar de extra handen aan die bedden vandaan moeten komen.

Hadden we veel eerder robotica moeten ontwikkelen? Tja, als ook de zorgrobot overwerkt raakt dan wordt het toch dweilen met de wonden open….

Sun Yuan en Peng Yu – Can’t Help Myself, 2016.

Sun Yuan en Peng Yu zagen we in deze rubriek eerder in 2013 en in een special in 2015.

Slavernijmonument Tilburg

Eén al actuele thema’s bij duo Dedden en Keizer, die in mei 2020 in onze rubriek voorbij kwam (de vis in Goes). Albert Dedden en Paul Keizer, ook bekend als de SpaceCowboys, werden twee weken geleden gekozen om in Tilburg een slavernijmonument te maken. Het wordt volgend jaar 1 juli onthuld.

Dat monument komt er met instemming van inwoners van Tilburg. In Burgum (gemeente Tietjerksteradeel) staat de Blauwe hond van Dedden en Keizer te wachten tot geplande nieuwbouw klaar is. De hond werd eerder gestolen uit de bronsgieterij die het beest vorm gaf. Een dag later bleek dat de Burgumse oudejaarsvereniging het dier ontvoerd had en neergezet naast het politiebureau.

Naar verluidt ging het om een ludiek protest. Omroep Fryslan rapporteerde: Volgens de berichten zou de blauwe hond niet langer op de verhuizing willen wachten. De hond had ‘gehoopt dat hij op 1 januari al in Burgum zou wonen,’ maar ‘het schiet jammer genoeg niet zo op met de bouw van de nieuwe woningen in Burgum.”

Textielbiënnale 2021 in Rijswijk

In Museum Rijswijk momenteel de Textiel Biënnale 2021 (tot 16 januari 2022). Het thema is ‘Voedsel tot nadenken’ en wel omdat “we nu leven nu in een heftige tijd en dat heeft ons ertoe gebracht een inhoudelijke dimensie en maatschappelijke betrokkenheid van kunstenaars aan de Textiel Biënnale toe te voegen”, schrijft het museum. Twee duo’s in deze tentoonstelling: Loes Smolders en Liesbeth, bij wie u nog op 17, 21 en 12 december uw gedachten kunt borduren en L.A. Raeven.

De zussen Raeven lieten in december 2018 weten of zij ooit al ontroerd waren bij het zien van eigen werk.

L.A. Raeven: “Heel veel mensen krijgen een brok in keel van ‘Love knows many faces’ (video-extract), maar zelf hebben we daar zolang aan ge-edit, dat we er vrij droog onder blijven, maar als ik dan mensen geëmotioneerd zie, moet ik toch even slikken.

Zelf heb ik het meer, bij ‘white Love’ (video-extract), dat is zo een triest verhaal waar veel tweelingen herkenning inzien. Maar dat komt ook vooral omdat het net voor mijn rugverzakking is gefilmd, waardoor ik 9 cm kleiner ben geworden….o.a. door die leefwijze en laag hormoongehalte…….En daar moet ik nog geregeld om huilen als ik zie hoeveel langer ik was….maar dat is dus persoonlijk.”

In museum Rijswijk een installatie en video van L.A. Raeven over eetstoornissen.

Music and Murals

Het duo Niels van Swaemen en Kaspar van Leek, werkend als Studio Giftig, waren in mei dit jaar in Kunst op Zondag te zien met hun Silly Walks Tunnel in Eindhoven. Nu werken ze in Den Haag aan wat de grootste muurschildering van Nederland moet worden.

De muurschildering in de Haagse Moerwijk maakt deel uit van het project Music and Murals. In dit geval is een song van de Haagse band Di-rect het uitgangspunt. Welke dat is houdt men nog even stil.

Wel wilde Studio Giftig kwijt dat ze de bewoners van de flat waarop de muurschildering komt gevraagd is wat hun bezig houdt. Dat gaat allemaal terugkomen in het kunstwerk. We mogen iets over de gezelligheid van de kroeg verwachten en ook een anti-racismesymbool in de vorm van een vuist, die een bloem vasthoudt.

Eerder haalden Niels van Swaemen en Kaspar van Leek hun inspiratie bij Typhoon en Opgezwolle, Racoon, Typhoon en Spinvis.

Het hele filmpje met het Spinvisproject kun je hier zien.

Sorry

Het Deense duo Elmgreen & Dragset zagen we hier in juli 2021 een ‘Shortcut’ nemen met desastreuze afloop voor auto en caravan. In november 2019 was in deze aflevering ook al een door Elmgreen & Dragset bedachte performance te zien, waar we nu met liefde nog eens op terug komen.

Want toepasselijker dan ooit is ‘It’s never too late to say sorry’. In mei dit jaar beleefde de performance haar tienjarig jubileum. Tien jaar lang voert Wim Konings elke woensdag om 12 uur deze korte performance uit voor het stadhuis op de Coolsingel in Rotterdam.

Om te eindigen met waarmee we begonnen (over de zorg en de coronapandemie): ik zou graag iedereen die er mede verantwoordelijk voor is dat we nu weer extra maatregelen nodig hebben om het coronavirus in te dammen ook willen toeroepen: ‘It’s never too late to say sorry’.

Over de tot stand koming, de uitvoering en reacties op de performance maakte Marieke van der Lippe (van Trix Productions) deze film (28 min.)