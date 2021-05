Kunst op Zondag | Lopen

Het kan raar lopen….

Studio Giftig (Niels van Swaemen en Kaspar van Leek) – Silly Walks Tunnel, Eindhoven, 2016

Door John Clees onthuld (filmpje, niet geschikt voor claustrofoben)



George Segal – Walk, Don’t Walk, 1976

Te lopen….



of niet te lopen….



David Govedare – The joy of running together, 1984

Ode aan de grote diversiteit aan deelnemers va de jaarlijkse Spokane Bloomsday Run. Veertig sculpturen.



Nancy Schön – De schildpad en de haas, 1995

Als eerbetoon aan alle hardlopers uit heel de wereld die meeliepen in de Boston Marathon.



Costas Varotsos – Dromeas (‘Hardloper’), 1994

In 1988 stond deze ‘loper van glas’ op het Omoniaplein in Athene, maar omwonenden vreesden splinters omdat de ondergrondse metro het beeld misschien door elkaar kom schudden. Nou, dan zetten we he maar op het Megalis tou Genous Sholiplein. Aldus geschiedde in 1994.



Jaroslav Róna – Franz Kafka memorial, 2003

In het korte verhaal ‘Beschrijving van een strijd’ laat Kafka op een absurde, surrealistische manier zien hoe individuele verlangens kunnen schuren met sociale consensus. In het tweede deel van het verhaal zit de verteller, alsof hij een paar berijdt, op de rug van een eerder ontmoette gast en wandelt door de stad. De wandeling wordt een innerlijke reis. Beeldhouwer Róna nam dat beeld als ode aan Kafka.



Wandelaars! Zijt gij niet allen reizigers?

Bruno Catalano – Van Gogh au chevalet, 2013

Wie wandelt laat onvermijdelijk voetstappen achter. Reizigers gaat een stapje verder. Met een hoofd vol verwachtingen, een koffer vol herinneringen, laat hij-zij overal stukjes van zichzelf achter.



Lopen is vallen en opstaan.

U kunt zich vast niet meer herinneren waarom u ooit rondkroop, voordat op eigen benen bent gaan staan. Het idiote is dat u de kruipfase bent ontgroeid, juist om een leven van vallen en opstaan te leiden.

Een oneindig gegeven…

Krisztina de Châtel – Infinite, 2011

Het kan raar lopen…

Jazza Studios – The Ministry of Silly Walks – Animation Compilation; alle inzendingen voor de Animation Challenge, 2016

Vergeet niet ook vandaag een loopje te nemen. Dat is gezond. Prettige dag verder.