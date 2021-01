Kunst op zondag | De buurvrouw is nog niet dood

De buurvrouw is nog niet dood

De buurvrouw is nog niet dood.

Ze leeft nog. We horen haar soms

aan de andere kant van de muur.

De maden kruipen al wel rond in haar kliko, massaal.

De kraai zit op haar schoorsteen.

En haar kleren zitten vol met vlekken,

die langzaam kruipen naar haar handen,

oprukken naar haar gezicht.

Haar gang is wankel,

ze moet gesteund door vreemde arm

of zoon. Haar ogen zwemmen.

Bezoek krijgt ze niet,

Er komen vreemde dampen uit haar huis.

alsof ze de weg naar het graf

niet vinden kan.