Kunst op Zondag | Ballade van het déjà vu

Ballade van het déjà vu

Je was hier al een keer geweest.

Je hebt dit al ‘ns eerder gezien.

Je weet al wat ze zullen zeggen.

Je weet al wat er komen gaat.

Wie of wat trekt er hier aan welke touwtjes?

Je knikt na weer iets wat je al wist.

Je knikt: dat had je al verwacht.

En dat je dit al wist, dat brengt je uit balans.

Je hebt een gesprek, maar het is

alsof je midden in een echo zit.

Je ziet het nu ineens ook niet zo scherp.

Wat was ook alweer de vraag?

Want het antwoord dat wist je immers al.

Je voelde je licht, de tijd ging tergend traag.

Je houdt je adem in om dit niet te verstoren.

Het is alsof een afgesproken script wordt uitgevoerd.

De tijd, je wist het, die komt je tegemoet.

Je was moe, je kon gerust je ogen sluiten.