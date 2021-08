Kunst op Zondag | Arthur, je brieven vond ik terug op zolder

Arthur, je brieven vond ik terug op zolder

Arthur, je brieven vond ik terug op zolder,

(ach Arthur, das is lang geleden, ik was net zeventien),

die je lang geleden schreef. Ik heb ze bewaard. Ik ben Catherine.

Ach, Arthur, wat was ik verliefd, maar er was mijn vader.

Er waren vermaningen, Arthur, bedenk, je had geen opleiding,

Geen betrekking, op de boulevard rookte je je pijpje ondersteboven.

De burgers spraken er schande van. Je had dat bravoure.

Je had je gedichten, aute, aute beau, je schokte de burgerij.

Arthur, ik beminde je innig, maar je sprak van Afrika,

Je sprak van zee en horizon. In je ogen glinsterde goud,

Maar ik wilde vastigheid,

Geen dronken boot met grillige vaart.

Ik vond het, bakvis dat ik was, heerlijk, om met mijn hoofd

Op jouw schouder te kijken naar de rivier.

En jij maar praten, en jij maar ratelen.

Een zoete woordenstroom.